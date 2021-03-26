Министерство: массовая вакцинация от коронавируса может начаться в июне

В Министерстве здравоохранения говорят, что, по предварительным данным, массовая вакцинация от коронавируса может начаться в июне. Специалист министерства Лукас Галкус утверждает, что ее старт будет зависеть от количества полученных вакцин и от того, насколько активно люди будут делать прививки.

Директор по менеджменту услуг Центра регистров Диана Вилите говорит, что в то время, как Литва ожидает начала массовой вакцинации от коронавируса, электронная система уже подготовлена к этому должным образом. По словам Вилите, чтобы избежать сбоев, необходимо в первую очередь управлять потоком тех, кто регистрируется на прививки.

Министерство здравоохранения сообщает, что заболеваемость COVID-19 в Литве растет вторую неделю подряд и текущие показатели напоминают начало второй волны эпидемии, наблюдавшейся в стране осенью прошлого года. В сообщении министерства говорится, что наибольшее влияние на растущую заболеваемость оказывают распространяющиеся во всей Литве опасные штаммы коронавируса.



Отмечается, что британский штамм коронавируса уже преобладает в Вильнюсском регионе, где устанавливается до 80 процентов заболеваний, связанных с этим штаммом. По словам представителей ведомства, тревожные признаки наблюдаются и в других регионах страны. В Каунасе, Клайпеде и Шяуляй до 40 процентов случаев - это британский штамм.