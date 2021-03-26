Впервые за долгие годы белорусы Клайпеды отметили День Воли

25 марта белорусы отмечают День Воли – годовщину провозглашения Белорусской народной республики (БНР), которая появилась на свет в 1918 году. Официальные власти Беларуси эту дату не признают, все мероприятия по этому случаю были запрещены, центр Минска заранее заблокировала милиция.

Число задержанных на вчерашних спонтанных акциях в РБ исчисляется сотнями, но в целом ряде европейских городов представители многочисленной белорусской диаспоры свободно отметили этот праздник.

Традиционно одними из главных точек сосредоточения белорусов, отмечающих День Воли, остаются Варшава, Вильнюс, Прага и Краков. Так, в литовской столице по случаю очередной годовщины провозглашения независимости состоялось торжественное шествие, участники встретились у Кафедральной площади, развернули бело-красно-белый триколор и проследовали к зданию Сейма, а позже отклонились от маршрута и заглянули на улицу Миндауго, где расположилось белорусское посольство.

Празднование Дня Воли в Вильнюсе стало доброй традицией, однако в этом году на карте Литвы появилось еще одно место, где годовщину провозглашения БНР чтят и помнят. 25 марта национальные белорусские флаги развивались и в Клайпеде. На Театральной площади города-порта собралось свыше 20 белорусов. В согласованной с властями города акции приняли участие местные представители общины, но большую часть составили переселенцы – те, кто приехал в Клайпеду недавно, те, кто был вынужден покинуть родину из-за преследований со стороны силовых структур.

Участники небольшого митинга собрались на Театральной площади и проследовали по улицам старого города к зданию Генерального консульства Российской Федерации на улице Шермукшню. Таким образом, белорусы решили выразить протест, поскольку российское руководство, по их мнению, сегодня является не только главным адвокатом Александра Лукашенко, но и представляет наибольшую угрозу для независимости Беларуси.

Организатором и непосредственный вдохновителем акции в Клайпеде стал 38-летний выходец из Гомеля Вадим Кпиченко.

«Я – программист. То, что происходило на выборах и после, не могло оставить меня равнодушным к общественно-политическим процессам в моей стране. Я участвовал в акциях протеста, открыто выражал свою гражданскую позицию, за что и поплатился. Как и тысячи других белорусов, мне тоже пришлось пройти через изолятор, меня приговорили к 20 суткам ареста, отсидел четыре, но после этого, разумеется, ничего не закончилось… Под нашим домом дежурил ОМОН. Выдержать этот прессинг было невозможно, поэтому за неделю мы с семьей собрали вещи, получили экстренные гуманитарные визы и выехали в Литву – это было 20 декабря, то есть в последний день перед закрытием границ РБ. Хотел бы сказать, что нам очень помог фонд "Дапамога".



В Литву я приехал с женой и четырьмя детьми. Почему выбрал Клайпеду? Во-первых, здесь есть море. Во-вторых, здесь аренда жилья дешевле, а семья у меня большая. Волонтеры „Дапамоги“ помогли найти нам жилье и обустроиться. В Клайпеде нас встретили очень хорошо, хозяйка квартиры оказалась прекрасной женщиной, пошла нам навстречу. На Рождество ее знакомые прислали нам письма с теплыми пожеланиями, оказали даже материальную поддержку. Большую часть помощи мы раздали другим семьям беженцев в Клайпеде, у которых положение тяжелее, чем у нас», - рассказал он.

Правда, в скором времени Вадим и его семья покинут Клайпеду.

«Я получил хорошую работу в Польше, поэтому через две недели мы переезжаем с семьей в Лодзь. В Клайпеде было хорошо, но в Польше более выгодные условия, в том числе и по налогам, и для иностранцев из третьих стран, ищущих работу».

По подсчетам Вадима Копиченко, в Клайпеде живут свыше десяти белорусских семей, которые были вынуждены покинуть страну после того, как власти запустили маховик политических репрессий. День Воли, утверждает собеседник, очень важен для белорусов, находящихся вдали от родины.

«Празднование годовщины провозглашения независимости – это шанс, находясь вдали от родины, хотя бы как-то поддержать тех, кто остается в оккупации. Это лишняя возможность привлечь внимание общественности к творящемуся в Беларуси беззаконию, а также хороший повод для того, чтобы собрать и сплотить местных белорусов», - констатировал он.