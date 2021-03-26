Якубаускас: молодое поколение старается внедрить свои левые ценности - однополые браки и декриминализацию наркотиков

Руководитель Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Адас Якубаускас заявил, что в Литве "молодое поколение выбирается в парламент и старается все свои левые ценности - однополые браки, декриминализацию наркотиков и так далее - внедрить в литовское общество".

Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу ATR.

“Один человек проживающий в Германии написал, что фантом Маркса и Энгельса все же живуч, но он уже не размахивает красными флагами, но, как и все бациллы, он мутировал. К сожалению, в Литве мы тоже наблюдаем такие случаи, когда молодое поколение выбирается в парламент и старается все свои левые ценности - однополые браки, декриминализацию наркотиков и так далее - внедрить в литовское общество.



Так получилось, что в Литве мы встали в ряд этих событий и представляем традиционные ценности. В то же время в парламенте встал вопрос о назначении некоторых чиновников, которые представляют совсем другое крыло литовского общества и сейчас возникло такое противостояние", - сказал чиновник.

По его словам, институция, которой он руководит, становится своеобразной лакмусовой бумажкой и он считает, что "здоровая часть литовского общества не допустит, чтобы случилось что-то что с его ведомством, которое представляет интересы ссыльных, депортированных, которые сражались за отечество после Второй мировой войны или их потомков".



"Я чувствую их поддержку и получаю письма и многие организации поддерживают нас. Я думаю, что ситуация стабилизируется", - сказал А.Якубаускас.

На вопрос ведущей, что произошло, он ответил: "Мы уволили некую девушку, которая занималась интригами, писала письма сотрудникам по ночам. Часть школы, которая процветает в Вильнюсском университете, встала на её защиту, появилось письмо в парламент Литовской Республики, что мы якобы ущемляем права. Это неправда, просто столкнулись два мировоззрения: мировоззрение, о котором я говорил, и новое мировоззрение, которое приходит, к сожалению, из стран Европейского Союза".



ATR — украинский телеканал, ранее был одним из трёх телеканалов Крыма, вещающих на крымскотатарском языке. Вещание канала ведётся на крымскотатарском, украинском и русском языках.



Это интервью с А. Якубаускасом получило отклик в публичном пространстве. Заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас написал в соцсети, что хотел бы что-то сказать по этому поводу, но "на ум приходят только не очень цензурированные слова".



Тем временем, правление Сейма предлагает парламенту уволить Адаса Якубаускаса с занимаемой должности руководителя Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

В пятницу правление одобрило такое предложение рабочей группы Сейма во главе с депутатом-консерватором Радвиле Моркунайте-Микуленене.



Напомним, глава Центра исследования геноцида и сопротивления Якубаускас подвергся критике со стороны части его сотрудников. Они утверждают, что руководство Центра подрывает работу ученых, исследования становятся идеологизированными и политизированными. Сотрудники также выразили обеспокоенность по поводу нездорового эмоционального климата в коллективе, в результате чего опытные историки вынуждены покинуть Центр.