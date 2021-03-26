Официально: карантин в Литве продлен до мая, передвигаться между муниципалитетами на Пасху запрещено

Правительство Литвы в пятницу одобрило предложение о продлении карантина в стране до 30 апреля. Также было согласовано, что ограничение на передвижение между муниципалитетами будет временно введено с субботы по 5 апреля.

«Данные показывают, что количество новых случаев заболеваний на 100 тысяч жителей за 14 дней за последние дни составило почти 280, доля положительных тестов за 7 дней составила более 7 процентов. Среднее количество новых случаев за 7 дней составляет 611. В целом за последние две недели количество случаев и доля положительных тестов, к сожалению, начали расти», - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Министр сообщил, что на данный момент госпитализировано около 800 человек, больных COVID-19, более 650 из которых нуждаются в кислородной терапии. В реанимации проходят лечение около 100 человек.

А. Дулькис также сообщил, что 14 муниципальных образований страны попадают в так называемую «черную зону». Правда, в 17 муниципальных образованиях ситуация намного лучше, заболеваемость в них не превышает 100 случаев на 100 тысяч населения.

«Следует отметить, что на изменение ситуации в течение ближайшех 2-3 недель могут повлиять подтвержденные в Литве мутации вируса. В Литве уже выявлено 225 случаев так называемой британской мутации», - сказал А. Дулькис.

Министр сказал, что мутация британского коронавируса связана с более легким распространением вируса, что также может быть связано с более высокой заболеваемостью в Вильнюсе. Дулькис также напомнил, что в стране были подтверждены первые случаи заражения южноафриканского штамма коронавируса, а другие случаи выясняются.

Что изменится?



Карантин в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правительство согласилось продлить общенациональный карантин до 30 апреля.

Также было решено ограничить передвижение людей между муниципалитетами до 5 апреля, за исключением следующих случаев, когда человек следует: в муниципалитет по месту жительства; в муниципалитет, отличный от места их проживания, в связи со смертью близких родственников; на работу (в коммерческих целях), если место работы находится в другом муниципалитете; в / из международных пассажирских маршрутов в или из аэропортов, морских портов, автовокзалов; по вопросам медицинского обслуживания.

Движение будет разрешено в больших городах и их округах. Другими словами, можно будет следовать из города Вильнюса в Вильнюсский район, из города Алитус в Алитусский район, из города Каунас в Каунасский район, из города Паневежис в Паневежский район, из города Шяуляй в Шяуляйский район, из города Клайпеда в Клайпедский район.