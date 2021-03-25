Владимир Некляев: многие упрекают нас, что мы в августе не выскочили в революцию и не свергли власть

Сегодня белорусы отмечают не признаваемый властями День Воли, который стал главным праздником белорусской оппозиции.

Вчера вечером минчане уже отметили его салютом в двадцати точках столицы. Власти заранее объявили, что готовы пресекать несанкционированные действия. Некоторые жители страны сегодня получили сообщения о больших штрафах за то, что вывешивали в своих окнах портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня».



Между тем с самого утра в Беларуси на зданиях, деревьях и ограждениях появились бело-красно-белые флаги. Огромный такой флаг на высоту четырёхэтажного дома вывешен и в Вильнюсе, напротив белорусского посольства.

День Воли сегодня – это 103-я годовщина провозглашения первого белорусского национального государства - народной республики. «Для нас это то же, что 16-е февраля - для литовцев» - уверяют оппозиционеры.



Важность данной даты в интервью русской службе Радио ЛРТ прокомментировал диссидент, координатор Белорусского национального конгресса Владимир Некляев.



- Когда Беларусь была под оккупацией немцев, к тому же у границ стояли поляки, произошла такая историческая авантюра. Вдруг собрались мужики и решили, что создают свое независимое государство под названием Белорусская народная республика. Оно просуществовало совершенно не долго, представители его почти нигде и ничем не могли управлять, когда это было необходимо. Но они сделали белорусские паспорта, деньги, белорусскую символику, создали духовную составляющую.



Многие упрекают нас, что мы в августе не воспользовались историческим окном и не выскочили в революцию и таким образом не свергли власть. Я, когда шел людьми 16 августа тоже об этой возможности думал и меня подмывало, как человека площади 2010 года.



Но я видел, что люди не хотят таким образом свергать его, они понимали одну простую вещь: если мы сегодня заставим Лукашенко, как украинцы заставили Януковича, улететь на вертолете, то завтра тот же Лукашенко вернется на танке с Путиным. Потому что первая внешнеполитическая доктрина, которая была объявлена Путиным, заключалась в том, чтобы белорусам и россиянам быть вместе.

- Все обратили внимание, что последняя поезда Лукашенко в Сочи и переговоры с Путиным ничем на закончились, заметно было, что они переругались?

- Вот этот разговор в пользу бедных о новой конституции Беларуси, которая будет самой демократической в мире, как заявляет Лукашенко, подразумевает под собой разговор о двух разных конституциях.



Лукашенко нужна такая конституция, по которой бы он при любом варианте оставался бы владельцем страны, а Путину нужна была конституция, в которой, по закону Беларусь, могла бы быть присоединена к Российской Федерации. Уже есть предложения, как сделать совместные базы, сначала военный сектор подключить к объединению, а он потянет за собой все остальные. Не стоит заблуждаться в том, о чем они ругались, каждый был только за свое.