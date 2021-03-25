Тихановская: мы обязательно увидим массовые демонстрации в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что в Беларуси можно ожидать новых массовых демонстраций, хотя форма протестов недавно изменилась из-за репрессий режима.

«В результате репрессий люди изменили форму протестов, но мы обязательно увидим массовые демонстрации, как мы это видели в августе и сентябре прошлого года, потому что люди хотят новых выборов, новой страны», - заявила Тихановская журналистам в четверг.

«Это сложно, но люди не сдаются», - добавила она.

Она выступила после церемонии на Вильнюсском кладбище Расос, во время которой она и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис почтили память участников восстания 1863 года и одного из лидеров Кастуся Калиновского, по случаю Дня независимости Беларуси.

В самой Беларуси День независимости 25 марта официально не отмечается. В этот день в 1918 году была провозглашена Демократическая Республика Беларусь, но она просуществовала до начала 1919 года, когда в стране пришли к власти большевики.



Тихановская заявляет, что этот год и 25 марта имеют особое значение для народа этой страны.

«Этот год и этот день особенно важны для белорусов, потому что сейчас мы находимся на трудном пути в борьбе за нашу демократию, за новую Беларусь», - сказала лидер белорусской оппозиции.