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2021.03.25 17:00

Тихановская: мы обязательно увидим массовые демонстрации в Беларуси

BNS, LRT.lt2021.03.25 17:00
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что в Беларуси можно ожидать новых массовых демонстраций, хотя форма протестов недавно изменилась из-за репрессий режима.

«В результате репрессий люди изменили форму протестов, но мы обязательно увидим массовые демонстрации, как мы это видели в августе и сентябре прошлого года, потому что люди хотят новых выборов, новой страны», - заявила Тихановская журналистам в четверг.

«Это сложно, но люди не сдаются», - добавила она.

Она выступила после церемонии на Вильнюсском кладбище Расос, во время которой она и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис почтили память участников восстания 1863 года и одного из лидеров Кастуся Калиновского, по случаю Дня независимости Беларуси.

В самой Беларуси День независимости 25 марта официально не отмечается. В этот день в 1918 году была провозглашена Демократическая Республика Беларусь, но она просуществовала до начала 1919 года, когда в стране пришли к власти большевики.

Тихановская заявляет, что этот год и 25 марта имеют особое значение для народа этой страны.

«Этот год и этот день особенно важны для белорусов, потому что сейчас мы находимся на трудном пути в борьбе за нашу демократию, за новую Беларусь», - сказала лидер белорусской оппозиции.

Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
1 / 4J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
2 / 4J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
3 / 4J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
4 / 4J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
Sviatlana Cichanouskaja ir Gabrielius Landsbergis apsilankė Rasų kapinėse
# Литва# Беларусь# В мире

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