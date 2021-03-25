Исследование: cамые популярные страны для работы

Германия остается одной из самых привлекательных стран для трудовых мигрантов. А где мечтают работать сами немцы, и что изменилось из-за пандемии?

В рейтинге привлекательности для иностранных специалистов Германия занимает четвертое место после Канады, США и Австралии. А если учитывать только европейские страны, то ФРГ лидирует. Правда, она несколько утратила свою популярность на мировом рынке труда - в 2018 году Германия была второй по востребованности страной среди экспатов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG), сетью по поиску сотрудников The Network и онлайн-порталом Stepstone. В конце 2020 года на предмет того, готовы ли они работать за рубежом и в какую страну хотели бы переехать, было опрошено 208 тысяч специалистов из 190 стран - в том числе, около 9 тысяч из Германии.

Страны, популярные у немцев



Если еще в 2018 году самым популярным направлением для переезда ради работы у немцев были США, то в 2020 году наиболее притягательной страной для трудовых мигрантов из Германии стала Швейцария. За ней следует Австрия. А США переместились в этом рейтинге на третье место. Четвертая по счету - Канада. Далее - Нидерланды, Великобритания, Швеция, Дания, Испания, Франция. Двумя годами ранее в десятке предпочтений немецких специалистов после лидировавших в ней тогда США были Швейцария, Великобритания, Австралия, Канада, Австрия, Швеция, Франция, Дания, Испания.



Но вообще среди респондентов, опрошенных в Германии, лишь 45 процентов заявили о желании эмигрировать из-за работы. Впрочем, готовность специалистов к переезду за границу понизилась не только в ФРГ, но и во всем мире - причем еще до пандемии коронавируса. В 2018 году этот показатель составлял 57 процентов, а в 2014 году - 64 процента. Ну, а в настоящее время представить себе переселение в другую страну могут и вовсе менее половины респондентов.

Авторы исследования объясняют сложившуюся тенденцию отнюдь не только ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, но и всплеском национализма - в том числе, в таких странах, как Великобритания и США. В снижении темпов трудовой миграции свою роль играет и то, что самоизоляция открыла многим работодателям глаза на экономические преимущества работы сотрудников в удаленном режиме, и поэтому переезд - вопрос сегодня не столь принципиальный, как раньше.

В каких странах люди готовы работать



Впервые за последние восемь лет США больше не лидируют в рейтинге самых привлекательных в мире стран для переезда, сместившись на второе место. А верхнюю строчку на сей раз заняла Канада. На третьем месте - Австралия. Германии досталось четвертое место. Значительная часть списка самых популярных направлений для работы за рубежом представлена азиатскими странами.

Прежде всего, это Сингапур, Япония и Новая Зеландия. Как выяснилось, не последнюю роль тут сыграла их удаленность от очагов пандемии. В свою очередь, Италия, Франция и Испания, где весной 2020 года зафиксированы высокие показатели COVID-19, утрачивают свою привлекательность среди иностранных специалистов.

Какие города влекут квалифицированных специалистов



В рейтинге городов, являющихся точками притяжения для трудовых мигрантов, столица Германии Берлин находится сейчас на четвертом месте, а возглавляет список Лондон - даже несмотря на то, что Великобритания из-за Brexit теряет свою популярность как место работы. За британской столицей следуют Амстердам и Дубай. В десятке самых желанных городов также Абу-Даби, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Барселона, Сидней.

Впрочем, предпочтения специалистов разнятся в зависимости от уровня их квалификации. Так, для работников по найму с магистерским дипломом и обладателей ученой степени первое место в рейтинге привлекательности занимает Лондон, а второе - Берлин. В то же время Мюнхен оказался на 26-м месте (в 2018 году у него было 23-е место), а Гамбург - на 35-м (двумя годами ранее он был на 32-м).

Как не проиграть в борьбе за таланты



В целом немцы меньше, чем выходцы из других стран, стремятся работать за рубежом. В то же время немецкие специалисты готовы трудиться в зарубежных компаниях удаленно, продолжая жить в Германии. Как показал опрос, таковых примерно половина от общего числа респондентов. Иными словами, удаленка сегодня становится все более нормальным явлением.

По мнению авторов исследования, развитие "виртуальной мобильности" сулит серьезные перспективы - в частности, позволит открывать новые таланты, создавать полноценную систему работы с ними и обеспечивать многообразие на рынке труда. Как отмечает эксперт в сфере управления персоналом из BCG Райнер Штрак (Rainer Strack), с одной стороны, пандемия коронавируса катапультировала нас на десятилетие вперед. С другой - в глобальной борьбе за таланты и интеллектуальный капитал однозначно будут проигравшие.

И чтобы в их числе не оказалась Германия, ей необходимо больше работать над своим имиджем работодателя, привлекательного для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, считают эксперты. В частности, важно определиться, таланты из каких сфер требуются Германии, и в зависимости от этого выявлять, привлекать и удерживать таких специалистов в стране, подчеркивает Райнер Штрак.

Кто хочет работать в немецких фирмах



Как показало исследование, в настоящее время больше всего специалистов, для которых самой привлекательной страной-работодателем является Германия, проживает в Косово. На втором месте - Австрия. На третьем месте - Албания. Далее следуют Венгрия, Болгария, Турция, Румыния, Сербия, Польша, Латвия.

Причем свыше половины респондентов с энтузиазмом относятся к работе на немецкую компанию, оставаясь у себя на родине. Благо, во многих профессиях современные возможности это позволяют.



Deutsche Welle