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2021.03.25 13:10

Хаматова, Коренева, Звягинцев обеспокоены условиями заключения Навального

Радио «Cвобода»2021.03.25 13:10
Алексей Навальный
Алексей Навальный / AP nuotr.

Режиссёры, писатели, актёры и другие общественные и культурные деятели обратились с письмом к директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Они просят обеспечить нормальные условия содержания в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному, обеспечить ему беспрепятственный доступ адвокатов и снять его с учёта как склонного к побегу.

Письмо подписали 158 человек, оно опубликовано на сайте "Новой газеты". Авторы указывают, что из-за метки о склонности к побегу Навального ночью каждый час будят сотрудники колонии. Это авторы письма расценивают как тяжёлую физическую и психологическую пытку.

В обращении указывается, что Навальный не закончил курс реабилитации после отравления, а в колонии серьёзной реабилитационной и медикаментозной помощи он не получает. Кроме того, адвокатов, которые пытаются к нему попасть, постоянно задерживают, а 24 марта вообще не пустили к нему сославшись на завершившийся рабочий день.

"В настоящее время, с учётом полученной информации, у нас есть серьезные основания опасаться за его здоровье и жизнь", — указывается в письме. Москалькову, которая имеет специальное звание генерал-майора милиции, подписавшиеся просят посетить колонию с Навальным и проверить условия его задержания. Глава ФСИН и генпрокурор названы в тексте "гарантами жизни" политика.

Радио "Свобода"

Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Алексей Навальный
# Культура

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