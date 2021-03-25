В Литве - 769 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 769 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

В Литве с начала пандемии зафиксировано 211 804 случаев заболевания COVID-19.



За минувшие сутки было проведено 7694 ПЦР-теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 278 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,4%.



За прошедшие сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили 11 156 человек, вторую - 4891 человек.