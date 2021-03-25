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2021.03.25 11:03

В Литве - 769 новых случаев коронавируса

За сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили 11 156 человек
LRT.lt2021.03.25 11:03
Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 769 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в четверг Департамент статистики. 

В Литве с начала пандемии зафиксировано 211 804 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки было проведено 7694 ПЦР-теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 278 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,4%.

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили 11 156 человек, вторую - 4891 человек.

Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Карантин в Вильнюсе
# Литва

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