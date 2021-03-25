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2021.03.25 11:06

В Литве изъято ПО, которое может быть использовано для оружия массового поражения

Радио LRT2021.03.25 11:06

Таможенный департамент сообщает, что в Литве изъято программное обеспечение, которое может быть использовано для оружия массового поражения и для обычного вооружения.

По данным ведомства, оборудование было обнаружено при попытке экспортировать его в Объединенные Арабские Эмираты без предоставления необходимой документации. Ирландская компания, пославшая товар, во время таможенной процедуры не представила необходимой формы для лицензии на экспорт.

После уточнения данных они все же вызывали подозрения, так как конечный получатель посылки находится в Узбекистане. По данному происшествию литовские таможенные органы начали международное расследование.

1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
# Литва

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