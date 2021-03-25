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2021.03.25 08:34

ЛРТ из Шальчиникай. Директор Шальчининкской больницы: прививка менее опасна, чем болезнь

Александр Двоеглазов, Радио LRT2021.03.25 08:34
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / D. Umbrasas/LRT

"Прививка менее опасна, чем болезнь", - уверен Збигнев Семенович, директор Шальчининкской районной городской больницы.

Об этом он сказал в интервью журналисту русской службы Радио ЛРТ Александру Двоеглазову.

"У нас были врачи, которые еле выкарабкались с того света, поэтому даже если будет какая-то реакция от вакцины, она меньше, чем последствия болезни", - сказал Збигнев Семенович.

- Все медицинские учреждения были более подготовлены ко второй волне пандемии. Я считаю, что Литва довольно хорошо справилась с ней. Были и стационары для ковидных больных, часть районных больниц открыли ковидные отделения. У нас такого отделения не было, но была температурная клиника.

Конечно, всегда можно найти какие-то минусы, но не ошибается тот, кто не работает, тем более, что это новое явление, а в таких условиях работать непросто. Надо работу так организовать, чтобы не пересекались больные, в одно место можно зайти, а в другое нет. Также и персонал: если нужно перенаправить в другое отделение, еще и учитывается требование, чтобы в ковидные отделения шли специалисты не старше 60 лет. А откуда таких взять, если средний возраст наших врачей 65 лет?

- Врачи соблюдают безопасность?

- Они обязаны соблюдать, всюду все расписано, работаем согласно технической инструкции. Конечно, бывает и человеческий фактор, медсестры, смотрю, идут и надевают маски, ухожу - маски под носом. Всякое бывает, одни четко соблюдают правила, другие не настолько. Но в целом мы хорошо подготовились, было достаточное количество масок, дезинфицирующих средств, мы сделали все, что было нужно.

Был момент, когда было много заболевших сразу, болел и персонал, вот тогда было очень тяжело, много страха было, сейчас уже немного расслабились все. Первые две волны мы пережили нормально, не знаю как будет, если придет третья волна.

- А как у вас с прививками врачей?

- Врачи прививаются неплохо, практически все вакцинированы. Я сделал первую Pfizer прививку, скоро пойду за второй. Некоторые наши врачи работают и в Вильнюсе, так они там получили вакцину.

Планируем в течение ближайших 10 дней вакцинировать почти 100% персонала, ведь прививка менее опасна, чем болезнь. У нас были врачи, которые еле выкарабкались с того света, поэтому даже если будет какая-то реакция от вакцины, она меньше, чем последствия болезни.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1D. Umbrasas/LRT
Ассоциативное фото
# "Коронный укол"

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