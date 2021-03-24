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2021.03.24 14:41

Госдума приняла закон об "обнулении" президентских сроков Путина

Радио «Cвобода»2021.03.24 14:41
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Государственная дума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон о приведении законодательства России о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции. Документ, в числе прочего, позволяет Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Согласно одной из поправок, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет Владимиру Путину занимать должность президента России ещё два срока.

В соответствии с поправками, принятый закон закрепляет, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не действует, если государство или его часть приняты в состав РФ.

В январе прошлого года президент России предложил поправки к Конституции. Норма об "обнулении" сроков, теоретически позволяющая Путину оставаться президентом до 2036 года, появилась при одобрении поправок в Госдуме в марте. Окончательно они были одобрены на так называемом общероссийском голосовании, которое проходило несколько дней и завершилось 1 июля.

Согласно данным февральского исследования "Левада-центра" (внесён российскими властями в список НКО – иностранных агентов), 41 процент россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Половина из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию.

Радио "Свобода"

Владимир Путин
Владимир Путин
1 / 1AP nuotr.
Владимир Путин
# Россия# В мире

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