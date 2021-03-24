Министерство предлагает привить всех преподавателей, выпускников, участников «Евровидения»

В среду Министерство здравоохранения предложило изменить приоритетность вакцинации против COVID-19. Предлагается в приоритетный список включить всех сотрудников школ и выпускников. Кроме того, планируется сделать прививки тренерам и студентам-медикам.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы учащиеся как можно скорее вернулись в школы.

Предлагается дополнить приоритетные группы лицами, работающими или оказывающими услуги в образовательных учреждениях, а также людьми, которые собираются работать по литовским образовательным программам за рубежом в качестве внештатных преподавателей.

О вакцинации выпускников средних школ говорилось много раз, особенно потому, что им важно вернуться в классы до экзаменов на аттестат зрелости. В приоритетный список будут включены учащиеся выпускных классов средних школ.

Вакцинация будет также проводиться лицам, обучающимся в области медицинских наук и проходящим стажировку.

Также предлагается, на основе предложений Министерства иностранных дел, включить лиц, собирающихся работать в дипломатических и консульских службах за рубежом, и членов их семей.

Министерство культуры также предложило вакцинировать представителей Литвы на конкурсе песни «Евровидение» и на Венецианской архитектурной биеннале. По словам А. Дулькиса, без очереди могли бы пройти вакцинацию и мэры и главы городских администраций, а также другие чиновники.

Также уточнена группа лиц до 65 лет с факторами риска для здоровья. Сюда входят люди, ожидающие трансплантации, люди, болевшие онкологическими заболеваниями в течение пяти лет и люди, нуждающиеся в постоянном уходе.

К категории людей, выполняющих жизненно важные государственные функции, собираются отнести сотрудников магазинов, которые контактируют с покупателями.

«Отметим, что количество лиц в этой группе неизвестно, так как такие структурированные данные недоступны. Вакцинация этих работников будет очень сложной и потребует много времени и труда для медицинских учреждений, поскольку будет невозможно использовать систему регистрации для идентификации этих людей, т.е. чтобы установить, что они находятся в контакте с другими людьми и не могут выполнять свои функции удаленно», - говорится в документе Минздрава, представленном в Правительство.

Правительство одобрило такие изменения, окончательное решение примет министр здравоохранения.