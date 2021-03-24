К лету из аэропортов Литвы планируется предложить полеты по 70 маршрутам

Авиапассажирам из Литвы до лета будет предложиено 70 различных направлений полетов, что на одну пятую меньше, чем летом 2019 года, сообщает компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").

Глава Отдела авиационных услуг компании Ауримас Стиклюнас говорит, что несмотря на сложные условия полетов авиалинии и аэропорты в этом году готовы возобновить полеты и представить новые направления.

"Разумеется, все будет зависеть от общей ситуации с коронавирусом, от того, как она будет управляться на общеевропейском уровне, и от того, будут ли наконец приведены в соответствие все требования к полетам, потому что сейчас мы видим, что еще многие страны Европы применяют разные ограничения", - сказал Стиклюнас.



Он отметил, что в 2020 году количество пассажиров в Литве уменьшилось на 72 процента, количество рейсов - на 52 процента, а количество направлений - на 22 процента.

Компания Lietuvos oro uostai в январе сообщила, что все три аэропорта страны в прошлом году обслужили 1,8 млн человек - на 72% меньше, чем в 2019 году, аэропорты обслужили 30 тыс. полетов - на 52% меньше.





