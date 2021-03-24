Новости

2021.03.24 11:34

К лету из аэропортов Литвы планируется предложить полеты по 70 маршрутам

Радио LRT2021.03.24 11:34
Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Авиапассажирам из Литвы до лета будет предложиено 70 различных направлений полетов, что на одну пятую меньше, чем летом 2019 года, сообщает компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").

Глава Отдела авиационных услуг компании Ауримас Стиклюнас говорит, что несмотря на сложные условия полетов авиалинии и аэропорты в этом году готовы возобновить полеты и представить новые направления.

"Разумеется, все будет зависеть от общей ситуации с коронавирусом, от того, как она будет управляться на общеевропейском уровне, и от того, будут ли наконец приведены в соответствие все требования к полетам, потому что сейчас мы видим, что еще многие страны Европы применяют разные ограничения", - сказал Стиклюнас.

Он отметил, что в 2020 году количество пассажиров в Литве уменьшилось на 72 процента, количество рейсов - на 52 процента, а количество направлений - на 22 процента.

Компания Lietuvos oro uostai в январе сообщила, что все три аэропорта страны в прошлом году обслужили 1,8 млн человек - на 72% меньше, чем в 2019 году, аэропорты обслужили 30 тыс. полетов - на 52% меньше.


Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вильнюсский аэропорт
# Литва

Популярно

Висагинас
Интервью ЛРТ

Новости

2021.03.24 09:26
Интервью ЛРТ

Полицейские Висагинаса привививаются от COVID-19 препаратом AstraZeneca: наш пример может стать светом в конце тоннеля

Наталия Бимбирайте c украинскими военными на границе с оккупированным Крымом
Эксклюзив LRT.lt 9

Новости

2021.03.23 12:07
Эксклюзив LRT.lt

Как литовка защищала Херсон и ездила к украинским военным в Крым: мы верим, что Крым вернется

9
Вильнюсский аэропорт

Новости

2021.03.24 08:58

Литва готовит "зеленый паспорт": что необходимо знать?

Ассоциативное фото
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Новости

2021.03.24 08:30
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены

Новости

2021.03.23 15:37

С начала вакцинации в Литве o побочных эффектах сообщили 0,4% вакцинированных

Вакцина "Спутник V"

Новости

2021.03.23 12:36

Роспотребнадзор: скорее всего, повторно прививаться "Спутником V" нельзя

Вильнюс

Новости

2021.03.24 10:07

В Литве - 768 новых случаев коронавируса

Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу устроил себе зимний отдых в Тыве

Новости

2021.03.23 13:10

Иван Преображенский. Таежные каникулы в стиле мачо, или Что делал Путин в Тыве

Новости

2021.03.23 16:17

Сейм разрешил обязать работников тестироваться на COVID-19 в обязательном порядке

Светлана Тихановская

Новости

2021.03.23 16:06

Чему Тихановская могла бы поучиться у "старой" белорусской оппозиции?