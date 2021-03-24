Кремль: Владимир Путин привился "одной из трёх российских вакцин"

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил агентству ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.

Ранее Песков пояснял, что Кремль сознательно не называет вакцину, которой привьётся президент, добавив, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны".



Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах, отмечается в публикации ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, Путин не хотел делать прививку под камеры, "ему это не нравится".

Би-би-си, сообщая о проведённой вакцинации Путина и отметив, что никаких фотографий этого события Кремль не представил, разместила на своём сайте фотографии других политических лидеров, сделанные во время инъекции. Это, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Венесуэлы Николас Мадуро и ряд других.



Радио "Свобода"