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2021.03.24 08:23

Кремль: Владимир Путин привился "одной из трёх российских вакцин"

Радио «Cвобода»2021.03.24 08:23
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил агентству ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.

Ранее Песков пояснял, что Кремль сознательно не называет вакцину, которой привьётся президент, добавив, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны".

Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах, отмечается в публикации ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, Путин не хотел делать прививку под камеры, "ему это не нравится".

Би-би-си, сообщая о проведённой вакцинации Путина и отметив, что никаких фотографий этого события Кремль не представил, разместила на своём сайте фотографии других политических лидеров, сделанные во время инъекции. Это, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Венесуэлы Николас Мадуро и ряд других.

Радио "Свобода"

Владимир Путин
Владимир Путин
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Владимир Путин
# В мире# Россия

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