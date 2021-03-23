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2021.03.23 16:17

Сейм разрешил обязать работников тестироваться на COVID-19 в обязательном порядке

Радио LRT2021.03.23 16:17

После обсуждения Сейм разрешил обязать работников определенных сфер деятельности периодически тестироваться на COVID-19 в обязательном порядке.

Правительство сможет в случае экстремальной ситуации установить перечень видов деятельности, в которых работникам разрешается работать только после предварительной проверки, а затем периодически проверяться на коронавирус.

Сегодня стало известно, что в Литве впервые подтвержден южноафриканский штамм коронавируса, установлено по меньшей мере два случая заболевания. Также за последние сутки увеличилось общее число новых случаев заболевания: зарегистрировано 855 новых случаев и 12 случаев смерти. Последний раз такие цифры фиксировались в Литве в конце января.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что реагируя на ситуацию необходимо увеличить масштабы тестирования на коронавирус. Она не исключает необходимости ужесточения карантина.

Заболеваемость за последние две недели на данный момент составляет 260 случаев на 100 000 жителей.

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Литва

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