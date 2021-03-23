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2021.03.23 17:42

Украина возбудила уголовное дело против 23 российских артистов

Радио LRT2021.03.23 17:42
Григорий Лепс
Григорий Лепс / „Youtube“ stop kadras

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. Их обвиняют в незаконном въезде на полуостров, который украинские власти считают оккупированной территорией.

В сообщении прокуратуры не называются имена артистов, но список тех, кто участвовал в концерте, публикует украинское издание Strana.ua. Среди них – Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Дима Билан, Олег Газманов, Валерия, Жасмин, Дмитрий Харатьян, Алёна Свиридова, группа "Градусы", артисты Кубанского казачьего хора и ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

О планах строительства Крымского моста в обход материковой части Украины российские власти объявили сразу же после аннексии Крыма. Автодорожная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019 года.

Евросоюз ввёл санкции против десяти компаний и нескольких частных лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, в том числе – против фирмы "Стройгазмонтаж", основателем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. В России за строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".

Радио "Свобода"

Григорий Лепс
Григорий Лепс
1 / 1„Youtube“ stop kadras
Григорий Лепс
# Культура

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