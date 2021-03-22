Торговые центры рвутся работать - Дулькис призывает подождать

Крупные торговые центры, которые до сих пор не могут работать и ждут разрешения на открытие, предлагают тестировать персонал каждую неделю и разделять потоки посетителей.

По словам президента Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, нет причин, по которым торговля в закрытых помещениях должна быть запрещена. По словам Статулявичюса, тестирование сотрудников может проходить в частных клиниках или в торговых центрах могут быть оборудованы специальные помещения.



Помимо прочего, Статулявичюс заявил, что торговые центры могут с легкостью ограничить поток посетителей, потому что автоматическая система постоянно фиксирует, сколько в магазине на данный момент посетителей.

Дулькис: говорить об открытии ТЦ преждевременно



Тем временем, министр здравоохранения Арунас Дулькис говорит, что еще рано думать об открытии торговых центров (ТЦ), так как в некоторых странах Европы ситуация с коронавирусом ухудшается.

"(...) две-три ближайшие недели покажут, что будет с заболеваемостью. Просто хотелось бы, чтобы у всех была историческая память - давайте вспомним, где Литва была в середине декабря. Мы были первыми в мире и первыми в Европе по показателям заболеваемости, в наших больницах было занято 95% мест и более. Сейчас похожая ситуация в Париже", - сказал журналистам в понедельник министр.

"Я не думаю, что мы все захотим вернуться в это время, и я думаю, что нам нужно все это обуздать", - добавил он.