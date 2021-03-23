Как литовка защищала Херсон и ездила к украинским военным в Крым: мы верим, что Крым вернется

В эти дни, когда не только Украина, но и вся Европа отмечает седьмую годовщину оккупации Крыма, уроженка Херсона, литовка по происхождению, Наталия Бимбирайте вспоминает события семилетней давности. В феврале 2014 года она защищала Херсон, а в марте того же года с другими, такими же отчаянными женщинами, отправилась в Женскую миссию Крым, чтобы поддержать украинских военных.

«Мы тогда поняли, что безопасность и оборона - это дело обычных граждан. До этого у нас было понимание, что обороной должно заниматься министерство обороны, служба безопасности. Но оказалось, что нам тоже туда надо совать свой нос», - сказала в интервью LRT.lt Наталия Бимбрайте.

Наталия по образованию журналист и медик, больше 20 лет она занимается правозащитной деятельностью. Ее деда, литовца, сослали за литовские песни, из-за чего он никогда не вернулся на родину. Семья тогда переселилась в Украину. Сейчас Наталия является председателем Рады национальностей в херсонской областной администрации и возглавляет местную литовскую общину.

Она прекрасно помнит события семилетней давности и констатирует: у России был план захватить не только Крым и Донбасс, но и ее родную Херсонскую область.

Аннексия Крыма: краткая хронология



Владимир Путин / AP nuotr.

26 февраля 2014 года в Симферополе произошли события, которые и по сей день считаются символом гражданской борьбы крымчан против сепаратизма. Тогда прошел многолюдный проукраинский митинг, который, по мнению экспертов, и сегодня разрушает российский миф о полной поддержке крымчанами событий той весны. Этот день отмечается как День крымского сопротивления российской оккупации.

А в ночь на 27 февраля, здания Верховной Рады и Совета министров Крыма захватили российские военные без опознавательных знаков. В начале марта происходило наращивание российских сил в Крыму, 16 марта состоялся «референдум», который стал официальным основанием для аннексии полуострова.

21 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о присоединении Крыма к России, а к концу марта полуостров был полностью оккупирован Россией.

«У каждого был «тревожный чемоданчик»



Наталия Бимбирайте c украинскими военными / Фото из личного архива

Наталия вспоминает, что в феврале 2014 года в Херсоне было очень тревожная атмосфера.

Херсонская область – это область на юге Украины. На севере регион граничит с Днепропетровской областью, на юге — с Крымом. Это область с богатой историей, на ее территории свои следы оставили и Скифское царство, и Монгольская империя, и даже Османское ханство. На данный момент тут проживает чуть более 1 млн. человек, а украинцы, по данным переписи 2011 года, составляют 82% населения.

«Надо понимать, что Крым по суше граничит только с Херсонской областью. И тогда, в 2014 году нам было очень тревожно. У каждого человека, который тогда четко стоял на проукраинских позициях, а не просто молчал, был «тревожный чемоданчик», где были сложены все документы», - рассказывает Наталия.

Она не сомневается, если бы произошло введение российских войск на территорию области, то участь активных людей была бы печальной.

«Когда мы 28 февраля узнали о том, что Крым оккупирован, то появилась угроза вторжения в Херсонскую область, это уже подтверждено. Существовали планы создания так называемой Малороссии - с захватом Херсонской области, вообще Юго-Востока страны, готовилось создание так называемой ХНР. Но оказалось, что активных людей, готовых защищаться, у нас было достаточное количество и они не решились», - говорит украинка литовского происхождения.

По словам Наталии, в Херсоне была попытка разыграть сценарий, наподобие крымского: жители и политики города должны были сделать заявление о том, что тут притесняют русскоязычное население и В.Путин должен был вводить миротворческие войска для «защиты» этого населения. «Но этот сценарий не прошел», - констатирует она.

«Вообще сценарий был какой у Кремля? Они пытались в Крыму сделать такой, так сказать, захват власти: якобы сами крымчане попросили присоединиться к России, якобы они себя чувствуют россиянами. Хотя это неправда. И вот 26 февраля как раз этот план Путина сорвался. 26 февраля 2014 года прошел многотысячный митинг, вышли люди к крымскому Верховному совету, к зданию кабмина в Симферополе.

Большая часть это были крымские татары, но и люди других национальностей, которые проживают в Крыму и считают себя украинцами, гражданами Украины. И там было больше десяти тысяч людей. Для Крыма это очень много. И план Путина сорвался, он хотел создать для всего мира такую картинку, которая их показала бы как защитников, хотя на самом деле это не так», - рассказывает уроженка Херсона.

Пришла на свой херсонский «майдан»



Наталия Бимбирайте c украинскими военными / Фото из личного архива

В феврале 2014 года Наталия и ее соратники заметили, что в Херсоне на рынке недвижимости поднялись цены на аренду жилья. «То есть какие-то люди в большом количестве снимали квартиры за любые деньги. В городе появились такие группы людей в спортивных одеждах с большими сумками и с военной выправкой», - делится она своими воспоминаниями.

А двадцать восьмого февраля она пришла на свой херсонский «майдан», чтобы обменяться информацией и вместе с соратниками подумать о том, что делать дальше.

«И вот мы получили от коллег журналистов по своим каналам точную информацию о том, что Крым оккупирован. А на тот момент в Херсоне не было областной власти и здание областной администрации пустовало недели две. Бывших представителей власти, которые были ставленниками Януковича, народ попросил уйти. И все здание пустовало и тогда около ста пятидесяти добровольцев решили оставаться ночевать в здании администрации, чтобы не допустить крымского сценария, они были готовы биться до последнего.

Я тогда тоже осталась в эту ночь в администрации. Я медик по первому образованию. Я стояла, и у меня такой переворот произошел в сознании. Я подумала, как я пойду домой, усну, например, проснусь и вдруг на здании областной администрации будет развиваться российский триколор. И как я потом с этим буду жить? Вот такие мысли у меня были», - рассказывает Наталия.

Там она встретила врача и медсестру, которые решили оставаться с добровольцами, защищать администрацию и оказывать в случае необходимости первую медицинскую помощь. К ним примкнула и Наталия. Они сформировали медицинскую аптечку, нашли еще медиков и таким образом у них уже было семь человек - один врач, три медсестры, три санитарки. Они распределили между собой обязанности и остались ночевать.

«Я имею опыт журналистской деятельности в области расследовательской журналистики, и мы с коллегами из газеты, которую мы создали, «В гору» она называется и до сих пор выходит в онлайне, стали с другими журналистами объединяться и создали такой информационный штаб», - говорит украинка.

В городе проходили не только проукраинские митинги, но и прокремлевские. «Там, было по несколько тысяч людей на этих митингах, но на украинских всегда в разы было больше», - говорит Наталия и отдает должное тогдашней херсонской милиции (теперь это полиция): достаточно много среди херсонский милиционеров оказались патриотами и очень четко выполняли свои обязанности по недопущению массовых сопротивления и столкновений.

«Они между людьми с российскими флагами и между людьми с украинскими флагами делали такую цепь в два ряда. Ну и мы между своими тоже все ходили и уговаривали, чтобы обойтись без кровопролития. Мы просто молча отстаивали свою позицию, без агрессии. И это удалось. В Херсоне крупных столкновений удалось избежать. Конечно, были в отдаленных местах и нападения на активистов и машины жгли и квартиры поджигали. Это все было. Но не удалось Россией провернуть этот сценарий», - говорит Наталия.



С Женской миссией - в Крым



Наталия Бимбирайте c украинскими военными / Фото из личного архива

В начале марта 2014 г., рассказывает Наталия, появилась информация о том, что украинские военные части в Крыму заблокированы и не могут выйти с территории.

«И тогда у нас появилась идея собрать женщин и поехать в Женскую миссию в Крым. На своих машинах, потому что мы видели, что мужчинам тяжелее проехать. А после этой ночи в администрации, мы поняли, что мы люди очень отчаянные и что мы готовы друг другу полностью доверять. И вот мы решили собрать таких же отчаянных и поехать в Крым», - рассказывает Наталия.

Собралось в общей сложности десять человек, среди женщин были, правда, двое мужчин. Наталия и ее соратницы узнали через связь со штабом военно-морских сил, а также через надежные журналистские каналы, какие части оккупированы и что им именно нужно. Решили, что ехать с пустыми руками нехорошо: собрали продукты питания, воду, личные вещи и фонарики, которые также очень были нужны.

«И как раз так совпало, что восьмого марта мы поехали в Крым. Очень рано утром, на рассвете, выехали, полностью груженые. Честно скажу, было страшно, но отступать было некуда, потому что у меня был полный багажник всяких продуктов питания, круп в банках. В салоне у меня было три человека. И у каждого была легенда. Мы так настроились, что никакие удостоверения журналистские не берем, фотоаппараты не берем, чтобы не провоцировать. У нас была четкая цель - доехать к нашим военным и поддержать их, передать помощь. Ну и поехали», - рассказывает Наталия.

На КПП в Армянске их остановили. «Подошел такой дядя в военной форме без опознавательных знаков в балаклаве черной с боевым автоматом и ко мне: «Ваши документы». Ну, знаете, внутри все закипело, я правозащитник по натуре, с 20-летним опытом правозащитной деятельности, и, конечно, хотелось спросить: «А ты кто такой, чтобы я тебе в своей стране показывала документы?» Но я с улыбкой во все зубы сказала: «Конечно, конечно».

Наталия показала паспорт, в нем – херсонская прописка. Наталия вспоминает, что это не должно было вызвать подозрения, так как они всегда часто ездили в Крым, там было много друзей: «Наши сияющие лица не вызвали подозрений. Они даже с 8 марта нас поздравили. Но российский акцент, он очень особенный, его не спутать ни с чем другим. Да и выправка. То есть понятно, что это были россияне».

В тот день наездили они около тысячи километров. Сначала отправились в Бахчисарай.

«Военные были очень тронуты поддержкой со стороны мирного населения. И я когда первый раз услышала в Бахчисарае от командира части, он сказал: вы знаете, за 15 или 20 лет службы я впервые понял, кому мы вообще давали присягу наконец – народу, людям. И говорит, что мы такой поддержки, которая идет от населения, не видели много лет от государства», - говорит Наталия.

Женская миссия также отправилась в Севастополь, где был заблокирован штаб военно-морских сил. Оттуда - в Феодосию, где общались с морскими пехотинцами. «Конечно, им это было важно, они попали в изолированной пространство, остались фактически оторванными от Украины, даже высший командный состав перешел на сторону России. И это тоже одна из причин, почему так произошло», - констатирует Наталия.

«Мы все-таки верим, что Крым вернется»



Наталия Бимбирайте c украинскими военными / Фото из личного архива

Несколько недель назад Совбез Украины утвердил пятилетнюю стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Глава МИД Дмитрий Кулеба называет этот документ историческим, который позволит Киеву вернуть под свой контроль крымский полуостров.

В эти шаги верит и Наталия Бимбирайте: «Важно сохранять и сверять информацию и планировать шаги по деоккупации Крыма. Мы все-таки верим, что Крым вернется, знаю от людей из Крыма о том, что у очень многих уже розовые очки упали, они понимают всю серьезность ситуации и всю проблему».

Она до сих пор себя спрашивает: Можно ли было отстоять Крым Украине?

«Я встречала разные мнения, с военными разговаривала. Одни говорят, что да могли, другие говорят, что не могли. Сейчас есть информация о том, что просто военные части в Крыму не получали приказов, а люди военные на свое усмотрение они действовать не могли», - говорит Наталия.

«Кремль к этому захвату готовился несколько лет, и это теперь ясно, есть уже много фильмов документальных на эту тему. Многие высокопоставленные чины в военных ведомствах, в службе безопасности были завербованы и работали там, ненавидя Украину и все украинское. И это еще одна из причин, почему все так произошло с Крымом», - сокрушается украинка.

Сейчас на ее взгляд, по вопросу деоккупации нужна четкая позиция украинского государства.

«И тут мы очень благодарны Литве, не могу об этом не сказать, потому что Украина в Литве видит очень надежного союзника во всех этих процессах. это очень важно, потому что многие вещи как раз литовские политики помогают транслировать в Евросоюзе и на мировой арене. Очень важно, на мой взгляд, наладить правильную коммуникацию стратегическую внутри Украины и вне Украины, потому что Россия ведет информационную войну, это совершенно очевидно, войну за настроения людей.

До сих пор мы имеем дело с информационными вбросами, с попыткой внести недоверие, провокации и разжечь ненависть между обычными людьми и представителями украинской власти. Этого допускать, конечно же, нельзя. Мы можем критиковать конкретно за какие-то конкретные вещи, но ненависть к представителям власти вообще - это очень опасно», - уверена уроженка Херсона.

Она считает, что необходимо работать, над воспитанием, в людях критического мышления, способности оценивать ситуацию, анализировать.

«Ведь на данный момент ситуация в Крыму такова, что оттуда вынужденно выехало около 50 тысяч человек, 5 тысяч человек украинских граждан насильно депортированы из Крыма. Там происходит сейчас принудительная паспортизация и принудительная русификации. То есть людям людей поставили в такие условия, что невозможно жить, не имея российское гражданство. На данный момент насчитывается 133 политических заключенных граждан Украины, из них 114 находятся в местах лишения свободы на территории РФ. Все это очень печально», - заключает свой рассказ Наталия Бимбирайте.