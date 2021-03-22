Первые лица Литвы привились вакциной AstraZeneca

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните были вакцинированы вакциной против коронавируса «AstraZeneca».

Науседа сказал, что он доверяет науке и не сомневается в этой вакцине. Глава государства призвал всех сделать прививку против COVID-19, чтобы остановить распространение болезни.

После вакцинации премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что чувствует себя хорошо и сожалеет о том, что общество не доверяет этой вакцине. Она также заявила, что до сих пор трудно сказать, получится ли вакцинировать 70 процентов жителей Литвы к середине лета.

Pirmadienį paskiepyti Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Arūnas Dulkys / LRT.lt, prezidentūros kanceliarijos, Seimo kanceliarijos nuotr. (LRT.lt fotomontažas)

Также получившая прививку от коронавируса председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что хочет, тем самым, показать уверенность в вакцине «AstraZeneca». Политик уже переболела коронавирусом, поэтому ей будет достаточно одной вакцины.



"Я болела четыре месяца назад, болела в легкой форме, и количество антител сократилось, медики рекомендовали сейчас привиться", – сказала В. Чмилите-Нильсен.



Возможность сделать прививку вакциной «AstraZeneca» была также предоставлена членам правительства и Сейма. Чмилите-Нильсен надеется, что большинство парламентариев вакцинируется.



Прививку получил также и министр здравоохранения, который сказал, что ближайшие недели будут испытанием для Литвы. По словам Арунаса Дулькиса, в некоторых больницах растет число случаев заболевания. Об этом он сказал в поликлинике в Новой Вильне, где его вакцинировали вакциной «АстраЗенека».