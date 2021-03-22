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2021.03.22 17:37

Первые лица Литвы привились вакциной AstraZeneca

Радио LRT2021.03.22 17:37
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните были вакцинированы вакциной против коронавируса «AstraZeneca».

Науседа сказал, что он доверяет науке и не сомневается в этой вакцине. Глава государства призвал всех сделать прививку против COVID-19, чтобы остановить распространение болезни.

После вакцинации премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что чувствует себя хорошо и сожалеет о том, что общество не доверяет этой вакцине. Она также заявила, что до сих пор трудно сказать, получится ли вакцинировать 70 процентов жителей Литвы к середине лета.

Pirmadienį paskiepyti Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Arūnas Dulkys
Pirmadienį paskiepyti Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Arūnas Dulkys / LRT.lt, prezidentūros kanceliarijos, Seimo kanceliarijos nuotr. (LRT.lt fotomontažas)

Также получившая прививку от коронавируса председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что хочет, тем самым, показать уверенность в вакцине «AstraZeneca». Политик уже переболела коронавирусом, поэтому ей будет достаточно одной вакцины.

"Я болела четыре месяца назад, болела в легкой форме, и количество антител сократилось, медики рекомендовали сейчас привиться", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Возможность сделать прививку вакциной «AstraZeneca» была также предоставлена членам правительства и Сейма. Чмилите-Нильсен надеется, что большинство парламентариев вакцинируется.

Прививку получил также и министр здравоохранения, который сказал, что ближайшие недели будут испытанием для Литвы. По словам Арунаса Дулькиса, в некоторых больницах растет число случаев заболевания. Об этом он сказал в поликлинике в Новой Вильне, где его вакцинировали вакциной «АстраЗенека».

Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
Pirmadienį paskiepyti Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Arūnas Dulkys
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
1 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
2 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Pirmadienį paskiepyti Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Arūnas Dulkys
Pirmadienį paskiepyti Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Arūnas Dulkys
3 / 5LRT.lt, prezidentūros kanceliarijos, Seimo kanceliarijos nuotr. (LRT.lt fotomontažas)
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
4 / 5LRT stop kadras
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
5 / 5Facebook nuotr.
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
Ingrida Šimonytė paskiepyta „AstraZeneca“ vakcina
Pirmadienį paskiepyti Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Arūnas Dulkys
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
„AstraZeneca“ vakcina paskiepyta Viktorija Čmilytė-Nielsen
# "Коронный укол"

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