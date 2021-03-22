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2021.03.22 12:28

Опрос: Европейцы меньше доверяют вакцине AstraZeneca

Deutsche Welle2021.03.22 12:28
„AstraZeneca“
„AstraZeneca“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

55 процентов немцев считают вакцину против коронавируса от фармконцерна AstraZeneca небезопасной. Не доверяют препарату во Франции, Испании и Италии, свидетельствует исследование YouGov.

Сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca. Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают препарат небезопасным, следует из опроса британского института YouGov, результаты которого опубликованы в понедельник, 22 марта.

По данным исследователей, в течение одного месяца количество немцев, не доверяющих вакцине AstraZeneca, увеличилось на 15 процентных пунктов и достигло 55%. Всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования.

Во Франции количество не доверяющих AstraZeneca достигает 61%. В Испании и Италии менее 40% доверяют безопасности препарата. Контрастирует с этими результатами данные из Великобритании, где по-прежнему две трети населения уверены в безопасности вакцины AstraZeneca. Что касается вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, то доверие к ним сохраняется на неизменном уровне.

Проблемы с AstraZeneca

Ранее сразу несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбозов и даже смерти пациентов после прививки. Несмотря на эти сообщения, 18 марта Европейское агентство лекарственных средств высказалось за дальнейшее использование препарата. 19 марта Германия возобновила вакцинацию AstraZeneca.

20 марта стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) грозит AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из-за невыполнения этой компанией обязательств по поставкам препарата. В первом квартале AstraZeneca поставила ЕС лишь 30% обещанного объема продукции.

Deutsche Welle

„AstraZeneca“
„AstraZeneca“
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„AstraZeneca“
# "Коронный укол"

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