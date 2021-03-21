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2021.03.21 13:46

Саммит ЕС пройдет в формате видеоконференции

DW2021.03.21 13:46
Europos sąjunga
Europos sąjunga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Саммит глав государств и правительств Европейского Союза, назначенный на 25-26 марта, из-за растущих показателей инфицирования коронавирусом состоится в режиме видеоконференции.

Это первая с середины 2020 года встреча ЕС в верхах, которую придется проводить подобным образом. Ранее саммит Евросоюза планировалось провести в очном формате в Брюсселе. В его повестке дня значатся борьба с пандемией и ускорение кампании вакцинации. Кроме того, участники встречи намерены обсудить будущие отношения с Россией и Турцией.

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились более 123 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели более 99 млн пациентов.

DW

Europos sąjunga
Europos sąjunga
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Europos sąjunga
# В мире# Европейский Союз

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