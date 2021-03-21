В Берлине полиция пресекла акцию праворадикалов

Уличная акция у Бранденбургских ворот собрала около 300 участников праворадикальных движений. Большинство отказывались надевать защитные маски. Порядок охраняли 1800 полицейских.

В Берлине полиция пресекла уличную акцию праворадикалов у Бранденбургских ворот, собравшую в субботу, 20 марта, около 300 участников неонацистских группировок, так называемых рейхсбюргеров, а также футбольных фанатов. Им противостояли около 350 контрдемонстрантов, относящихся к левому политическому спектру. Их разделяли и охраняли порядок около 1800 полицейских.

Как заявили в берлинской полиции, акция праворадикалов, проходившая под лозунгом "Мир. Свобода. Суверенитет", была прервана из-за того, что во время шествия к площади перед зданием Рейхстага большинство ее участников отказывались надевать защитные маски. Произошли стычки между некоторыми праворадикальными демонстрантами и полицейскими.

Впервые берлинская полиция организовала охраняемые зоны для журналистов, чтобы защитить их от возможных нападений.

Акция COVID-скептиков в Касселе

В тот же день в городе Кассель произошли столкновения между участниками акции протеста против мер, принимаемых властями Германии в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, и полицейскими. Демонстрация собрала около 20 тысяч человек, многие протестующие были без защитных масок и находились на расстоянии ближе полутора метров друг от друга.

По данным полиции, в какой-то момент некоторые протестующие принялись нападать на стражей порядка, те в ответ применили дубинки, слезоточивый газ и водомет.

Рост числа инфицированных

Накануне, 19 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что отказ от дальнейшего смягчения ограничений в условиях пандемии неизбежен на фоне роста числа инфицированных. По ее словам, ранее был согласован механизм, в соответствии с которым выход из локдауна будет приостановлен, если средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране превысит 100 на 100 тысяч жителей.

На данном этапе он вплотную приблизился к этой отметке, составив, по данным Института имени Роберта Коха на 20 марта, - 99,9. "К сожалению, нам придется прибегнуть к этому тормозному механизму", - подчеркнула Меркель.

DW