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2021.03.21 13:26

В Нярисе найдено тело утопленника: предполагается, что это известный тренер Римкус

LRT.lt2021.03.21 13:26
Vaidas Rimkus
Vaidas Rimkus / BNS nuotr.

В воскресенье утром столичные службы получили сообщение о теле утопленника в реке Нерис. Предполагается, что это может быть тренер по велоспорту Вайдас Римкус, трагически погибший несколько недель назад.

Полицейским сообщили, что около 10 часов утра в реке Нерис возле мельницы на улице Веркю было обнаружено тело человека.

Как сообщил порталу LRT.lt специалист отдела координации ситуаций противопожарно-спасательной службы, предположительно это тело Вайдаса Римкуса – известного велосипедного тренера, который несколько недель назад утонул в Нерисе.

Ugniagesiai
Ugniagesiai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Правда, по словам представителя службы, это еще должны будут подтвердить родственники.

«Такое подозрение есть, но мы еще ждем подтверждения», - сказал LRT.lt представитель противопожарно-спасательной службы.

LRT.lt напоминает, что трагедия произошла в последние дни февраля.

Vaidas Rimkus
Ugniagesiai
Vaidas Rimkus
Vaidas Rimkus
1 / 2BNS nuotr.
Ugniagesiai
Ugniagesiai
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Vaidas Rimkus
Ugniagesiai
# Литва

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