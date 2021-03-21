Еврейский соловей Нехама Лифшиц: дружила с Дварёнасом, не боялась антисемитской политики

Известная советская певица певица литовского происхождения Нехама Лифшиц обладала не только особенным голосом, но и сильной волей. Как рассказала Радио LRT биограф певицы Аушра Рожанкявичюте, своим творчеством Н. Лифшиц способствовала повышению еврейского национального самосознания.

Еврейский соловей. Так называли певицу Нехаму Лифшиц, которая родилась в Каунасе осенью 1927 года и росла в музыкальной еврейской семье.

В цикле «Камни памяти» LRT отдает дань памяти выдающимся литвакам, родившимся, жившим в Литве или разъехавшимся из Литвы по всему миру. Тридцать восьмая история цикла посвящена певице Нехаме Лифшиц.

Камни памяти / LRT

Н. Лифшиц пела на идиш и иврите. Ее дочь Роза Литай, которая родилась здесь и сегодня живет в Израиле, вспоминает искреннюю любовь своей матери к музыке и Литве.

«Моя мама всегда пела мне арии из опер. С детства пела мне детские песни на идиш, их никто сейчас не знает, кроме меня. А мой дедуля пел на иврите! Он научил нас исполнять древние ивритские песни, не зная самого языка», - говорит дочь знаменитой певицы Роза.

С детства пела мне детские песни на идиш, их никто сейчас не знает, кроме меня. А мой дедуля пел на иврите! Он научил нас исполнять древние ивритские песни, не зная самого языка.

По ее словам, Н. Лифшицайте пела и на литовском языке: «Конечно, она пела и на литовском, потому что очень любила литовские песни. И очень любила Дварёнаса, дружила с ним. Он был очень приятный человек».

Legendos. Balys Dvarionas

По словам Розы, Балис Дварёнас говорил и на идиш.

Другой очень любимый друг Нехамы – скрипач Эугениюс Паулаускас. «Она очень любила своего прекрасного друга Паулаускаса. Эугениюс Паулаускас был профессором. Они вместе учились. Они были очень близкими друзьями», - делится воспоминаниями из жизни матери собеседница.

По словам Р. Литай, хотя ее семья погибла в Литве, она не испытывает к нашей стране негативных чувств. Она благодарна литовцам, которые помогли ей и ее матери спастись от ужасов Холокоста.

Меня спасли литовцы, и мою маму тоже спасли литовцы еще в советское время! Маму могли посадить. Фактически литовцы ее спасли.

«Наша семья погибла здесь (в Литве – LRT.lt). Это было очень страшно. Но здесь у нас было так много друзей и столько хорошего происходило в Литве! Меня спасли литовцы, и мою маму тоже спасли литовцы еще в советское время! Маму могли посадить. Фактически литовцы ее спасли. Здесь произошло много хорошего».

По окончании тогдашней Каунасской консерватории, позднее переехавшей в Вильнюс, Н. Лифшиц начала свою музыкальную карьеру как солистка оперы. По словам Аушры Рожанкявичюте, сотрудницы музея еврейской истории имени Гаона Виленского и биографа Н. Лифшиц, певица обладала исключительной силой воли.

«Несмотря на антисемитскую политику, проводившуюся в Советском Союзе, Н. Лифшиц решила вернуться к своим музыкальным корням и вместе с единомышленниками, друзьями, поэтами и композиторами начала создавать музыкальную программу на идиш», - говорит А. Рожанкявичюте.

«Я дышала еврейством, отчим домом», - вспоминая этот период, писала позже Н. Лифшиц.

Nechama Lifschitz / Maya Kapit/wikipedia.org nuotr.

После победы на советском конкурсе исполнителей, Н. Лифшиц получила возможность не только выступать на больших сценах, но и гастролировать за железным занавесом.

Во время ее выступлений люди обменивались запрещенной литературой, - говорит А. Рожанкявичюте. «Тайно отмечались еврейские праздники, росло еврейское национальное самосознание, велась борьба за право репатриации в Израиль», - утверждает сотрудница музея.

Организовала мировое концертное турне, сопровождала израильских политиков в зарубежных поездках. Она рассказывала о положении евреев в Советском Союзе, и за это ее называли называли голосом живого неуничтоженного советского еврейства.

В 1969 году певица репатриировалась в Израиль, где продолжила культурную деятельность, организовала мировое концертное турне, сопровождала израильских политиков в зарубежных поездках. Она рассказывала о положении евреев в Советском Союзе, и за это ее называли голосом живого неуничтоженного советского еврейства», - говорит А. Рожанкявичюте, сотрудница музея еврейской истории имени Гаона Виленского и биограф Н. Лифшиц.

Историю жизни Нехамы Лифшиц слушайте также в радиозаписи (на литовском языке):

Подготовил Висмантас Жуклявичюс