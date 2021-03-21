Двойной портрет на фоне книжных полок

В новом выпуске программы «Русская улица» – знакомство с висагинскими супругами Ольгой Велавичюте и Владимиром Вдовиковым, жизнь которых проходит под знаком книги.

Висагинцы Ольга и Владимир – богатые родители. У них четыре сокровища – шестнадцатилетний Вова, восьмилетняя София и пятилетние близнецы Филипп и Оливия.

Ольга Велавичюте и Владимир Вдовиков познакомились и поженились в Москве. В Висагинас семья переехала, когда у них был только первенец.

- Здесь мы оказались, можно сказать, случайно, потому что мы с Володей думали здесь какое-то время пожить, а потом поехать дальше в Европу. У него как раз были какие-то связи с Библейским обществом, и он думал о международной работе... И мы первые 3-4 года жили почти на чемоданах. Я помню, в первый год мы даже книги не распаковывали: были уверены, что отсюда уедем. И для меня самой загадка, как мы не уехали и остались, - вспоминает Ольга.

Отец Ольги Велавичюте – литовец, мама – русская. Родители встретились и поженились в Казахстане.

- У папы была вообще интересная судьба. В 1968 году он добровольцем поехал на Чернобыльскую АЭС. Он же по образованию как раз работал на таких станциях... Увидел в газете объявление, была какая-то заметка, в конце мая до Казахстана дошла весть... И он написал, что хочет туда поехать. Пришла правительственная телеграмма с красной каймой, что он может получить бесплатные билеты. И он тут же улетел туда добровольцем.

Через несколько лет нам дали квартиру в Киеве. В школу я начала ходить в Киеве. Там мы прожили до 1993 года, но потом всё начало разваливаться – соответственно, работа в Чернобыле тоже. Папа тогда решил узнать, можно ли вернуться в Литву. Он всегда мечтал вернуться в Литву, хотел сюда приехать.

Ольга Велавичюте / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Отец Ольги приехал в Висагинас, узнал о возможности работы на Игналинской атомной станции и перевёз семью.

Закончив школу, Ольга поступила в Вильнюсский университет на русскую филологию, но после двух курсов узнала о возможности продолжить учебу в Москве.

- Как раз был какой-то год, когда российское консульство проводило конкурс для тех, кто хочет поступить в Москву, именно в Московский университет. Я в нём участвовала и, собственно, победила. И я переехала в Москву. Поступила в МГУ с потерей курса, то есть, я пошла опять на второй курс. Через пять лет я закончила МГУ. В Москве у меня родился старший сын, и дальше уже пошла самостоятельная жизнь, - говорит Ольга Велавичюте.

Муж Ольги – Владимир Вдовиков – человек редкой, уникальной профессии. Он переводчик Библии, знает древнееврейский и древнегреческий.

Владимир Вдовиков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Я родился в Казахстане. Северный Казахстан – это целина, - рассказывает Владимир. - Мои родители приехали туда с Южного Урала добывать железную руду. Мама – учительница математики, папа – инженер. А потом история закрутилась: я уехал учиться в Новосибирск, в физико-математическую школу-интернат, после неё поступил в университет, закончил мехмат, проработал два года в Новосибирске. Преподавал сперва в школе, потом в институте связи (он тогда стал университетом).

А потом уехал в Москву получать вторую специальность по библеистике. Я понял, что мне как раз этой части жизни очень не хватало. Я стал много читать, стал учить языки, чтобы лучше понимать Библию. У меня даже был такой внутренний лозунг – я себе повторял, что должен выучить мёртвые языки, чтобы слышать живое Слово Божье…

Владимир преподавал в МГУ, переводил Библию на русский, сейчас помогает литовцам делать современный перевод на литовский.

- Христианская церковь, и даже более широкое сообщество, осознаёт нужду, может быть, не всегда явно, в постоянной свежей передаче Библии, - говорит Владимир. - Люди хотят слышать Библию свежо, по-новому. Это текст, который очень ясно, точно и без прикрас отражает человеческую жизнь, её смысл, её предназначение.

Люди, конечно, могут с этим не соглашаться, но, в принципе, таких культурообразующих текстов очень мало. И даже не только культурообразующих – тут очень личные вещи происходят... Классическое христианское богословие учит, что это не просто текст, а живое слово Бога, который обращается к людям. Несмотря на все сложности передачи, перевода и культурных наслоений, я думаю, что у человека есть возможность услышать что-то большее, что-то с другого этажа мироздания, если можно так сказать. И человеку это нужно, он всё время ищет. И находит в Библии. Поэтому это самая читаемая книга.

Владимир Вдовиков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Понятно, что в такой семье детям с ранних лет прививали любовь к книге. Сначала Ольга покупала сыну те книги, которая читала в детстве сама.

- Стали появляться какие-то новые книжки, и я, как филолог, стала смотреть и думать об авторах, которые это написали. Я поняла, что мои авторы уже лет 50 как умерли. Думаю: подождите, а где же современная русская детская литература? Что я не знаю? Ладно, Носов – но он, вообще, тоже «неживой классик».

И я тогда в Москве стала ходить прямо по издательствам. Где можно найти современные книги? Надо обращаться в издательства. Так уж получилось, что момент оказался очень удачным – в Москве как раз стали образовываться новые детские издательства. Они делали всё на энтузиазме и огромной любви к литературе новой, современной. Они искали новых авторов, иллюстраторов, переводили... Я со многими познакомилась, стала следить за их творчеством и своему ребенку покупать эти новые книжки. И мне они очень нравились.

Я видела, что другие родители в Москве – и даже сейчас – вообще не знают, что такие авторы есть. Их знание детской литературы заканчивалось, в лучшем случае, примерно их собственным детством. А в их детстве им книжки давали мамы или бабушки – это, получается, ещё назад лет 20. .

Ольга Велавичюте / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Появились новые авторы – Анна Старобинец, Нина Дашевская, Наталия Щерба, Сергей Седов, Мария Пастернак, Станислав Востоков, Дмитрий Сиротин. Они говорят с детьми на современном языке и поднимают актуальные проблемы. Эти авторы пишут в разных жанрах, тонко чувствуют аудиторию – разговор с детьми идет на равных, с уважительной интонацией. Затрагиваются сложные темы из реальной жизни.

- Мне очень понравилась эта литература. У меня тогда не было мысли ею как-то заниматься, я не собиралась её как-то пропагандировать. Я просто покупала своему ребёнку хорошие книжки. Уже потом я немножко подрабатывала в детских идательствах – редактировала книги и работала корректором. Это тоже был интересный опыт – всё это увидеть и узнать изнутри...

Когда мы приехали в Висагинас, то здесь я увидела примерно такую же ситуацию, которая в Москве была в конце 1990-ых годов. Книги, которые привозились сюда из России – это были очень старые книги, проверенная временем классика. Если вы и сегодня зайдёте в книжный магазин в Вильнюсе, то увидите русские детские книги: всё та же Барто, все те же Чуковский, Носов, Драгунский... Прекрасные детские авторы. Но это не современная детская литература!

В Висагинасе родилась дочь Соня, а затем и близнецы. Ольга познакомилась с другими мамами.

- У меня начали спрашивать другие мамы возле песочницы, почему мой ребенок любит читать. А у меня сын действительно много читал. И дочка маленькая, я ей читала... Я мамам говорю, что книжки интересные. И когда мои дети стали приносить книжки в садик, потом в школу, то их там спрашивали другие родители: что это за авторы? Одна мама вела у нас детский клуб, и она мне предложила прийти и рассказать мамам о книжках. Помню, я набрала огромную киевскую сумку детских книг, пришла и стала рассказывать. И увидела, что это интересно. Что дело не столько в проблеме чтения (мол, дети не читают), а в том, что им нечего читать. Просто детям не дают те книги, которые они могли бы прочитать.

Тогда я начала иногда приходить к мамам и рассказывать. Книги, естественно, знакомым давать... Потом был следующий этап, когда я предложила библиотеке читать там лекции для родителей. И они согласились. И я вот так с чемоданом книг ходила, потому что мне казалось, что главное – книгу показать.

Ольга Велавичюте / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Ольга приносила книги в школу, в которой одно время работала. Раскладывала книги на подоконнике и радовалась заинтересованности ребят. Миф о нечитающем поколении рушился на глазах. И тогда Ольге пришла в голову замечательная идея.

- Знаете, как иногда бывает – приходит мысль, а потом в интернете находишь что-то похожее. Я не знаю, каким образом Google догадался, но я увидела рекламу из Индии – что у них, оказывается, сервис аренды книг очень развит. Там есть целая сеть крупных книжных магазинов, которые сдают книги в аренду. Потом, если понравилось, можешь выкупить, а нет – почитал и вернул. У них, конечно, спрос огромный.

Потом я увидела похожий сервис в Америке. Там две мамы, тоже русские, приехали в Америку и столкнулись с проблемой, что тоже книг не хватает. И они стали книги сдавать в аренду. Подумала: почему у нас в Литве такое не попробовать? Как раз начался карантин, вообще стало трудно достать новые книги...

У меня была цель не столько заработать (заработать пока не очень получается), сколько хотелось поделиться, какие есть классные книги. Показать, как здорово читать современную литературу. Проект – больше просветительский. Я в интернете выкладывала книжки, продолжаю выкладывать, параллельно я провожу прямые эфиры, делаю свои презентации, чтобы родители научились сами выбирать книжки.

Детская книга / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Ольга – активный член книжного клуба Висагинаса. Ещё она книжный блогер, увлекательно знакомит читателей с детской литературой. По мнению Ольги, для того, чтобы ребенок полюбил читать, надо, чтобы его книги окружали. Семья Ольги и Владимира – верующая, поэтому дома дети читают не только художественную, но и религиозную литературу.

Младшие дети Вдовиковых - близнецы Филипп и Оливия / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Сегодня семья находит все больше плюсов в жизни в Висагинасе.

- Это практически идеальный город для молодой семьи, - делится впечатлениями Ольга Велавичюте. - Если у вас здесь есть работа (или, как сейчас, многие работают удалённо и поняли, что могут работать удалённо), – то это город именно для маленьких детей. Здесь иметь детей очень хорошо. Это мы поняли, когда у нас один за другим стали появляться дети: здесь прекрасные детские сады, очень дешёвые по сравнению с Европой и даже с Вильнюсом (я думаю, мы практически ничего не платим), здесь есть всё почти для всех видов спорта, есть музыкальная школа, есть Дом творчества, огромное количество кружков на любой вкус и лад... Прекрасные специалисты – мы познакомились, дружим со многими... Конечно же, природа! Можешь выпустить ребёнка или сам за 10 минут дойти до озера, искупаться и вернуться домой. Здесь очень чисто, экологично. И семей очень много, правда!

И ещё один огромный плюс – это то, что здесь живут родители Ольги. И они счастливы видеть, как растут их внуки.