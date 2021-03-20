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2021.03.20 16:10

Россиянин в США признал, что готовил кибератаку на Tesla

DW2021.03.20 16:10
Programišiai; kibernetinė ataka
Programišiai; kibernetinė ataka / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Россиянин Егор Крючков пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации компании, а затем шантажировать ее.

В США 27-летний россиянин Егор Крючков признал, что виновен в попытке подкупить сотрудника компании Tesla с целью внедрения вируса в ее компьютерную сеть. По данным Минюста США, Крючков стремился получить доступ к секретной информации, чтобы впоследствии шантажировать Tesla. Крючков признал вину 18 марта, а назначенный ему судом федеральный общественный защитник в пятницу, 19 марта, отказался давать комментарии.

По версии прокуратуры, Крючков действовал от имени сообщников за границей.

Сообщается, что Крючков несколько раз приезжал в Неваду, пытаясь наладить контакт с сотрудником предприятия, и предлагал ему в качестве вознаграждения криптовалюту. По данным агентства AP, сумма вознаграждения должна была составить миллион долларов. Однако сотрудник Tesla сообщил об этом руководству компании, а оно, в свою очередь, вышло на связь с ФБР, которое и раскрыло преступную схему.

В сентябре 2020 года Крючков упомянул, что правительство России в курсе его дела, однако в ФБР не заподозрили связи с Кремлем, указывает AP.

Вынесение приговора Егору Крючкову назначено на 10 мая. Ожидается, что его присудят к тюремному заключению сроком не более 10 месяцев. Россиянин был задержан 7 месяцев назад.

Илон Маск о попытке взлома компьютерной сети Tesla

В пресс-релизе министерства юстиции США по делу Егора Крючкова название компании Tesla не упоминается. Вместо этого фигурирует описание "одна крупная американская компания из Невады". Однако еще в сентябре 2020 года, когда Крючкову были предъявлены официальные обвинения, журналисты мировых изданий писали, что объектом кибератаки должна была стать именно компания Tesla, а точнее - ее завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей Gigafactory.

Эту информацию подтвердила, в частности, в августе 2020 года калифорнийская мультимедийная компания Teslarati, специализирующаяся на освещении деятельности Tesla, Space X и других проектов Илона Маска. Сам Маск в комментарии к этому сообщению указал, что это была серьезная атака и он очень признателен (всем, кто помог раскрыть это преступление. - Ред.). Представители компании в пятницу, 19 марта, не ответили на запрос прокомментировать информацию.

DW

Programišiai; kibernetinė ataka
Programišiai; kibernetinė ataka
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Programišiai; kibernetinė ataka
# В мире# США# Россия

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