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2021.03.20 12:52

Паневежские пожарные с помощью необычной фотосессии призывают помочь бездомным животным

Raimonda Mikučionytė, „Jūsų Panevėžys“2021.03.20 12:52
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.

Организаторами фотосессии выступили общественное учреждение «Mažas draugas» и фотограф Аудрюс Визбарас, а ее участниками стали собаки и пожарные Паневежской уездной пожарно-спасательной службы. Эта фотосессия была задумана представителями приюта для животных, а пожарные с радостью согласились принять в ней участие.

Фотосессия прошла отлично

Главный специалист отдела государственного пожарного надзора Вилма Вайгините сообщила новостному порталу «Jūsų Panevėžys», что пожарные с радостью согласились фотографироваться.

«Представители приюта «Mažas draugas» предложили, и мы с радостью согласились принять участие. Приятно было услышать такое высказывание: пожарные спасают людей, а в этом приюте тоже спасатели работают. Это была отличная фотосессия, и, как сейчас помню, я на снимке широко улыбалась. Собаки оказались отличными моделями, и пожарные от них не отставали. В фотосессии приняли участие шесть пожарных, в том числе и две женщины», - рассказала В. Вайгините.

Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.

Выделит 1,2 процента подоходного налога

Представительница пожарной части сообщила, что общественному учреждению «Mažas draugas» нужна помощь.

«В учреждении, похоже, нет помещений для найденных собак и кошек, и волонтеры держат их в своих домах. Я намерена перевести приюту 1,2 процента своего подоходного налога. Таким образом поддержу это учреждение, которое занимается благородным делом», - сказала В. Вайгините.

Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.

Помогают чем могут

Фотосессию запечатлел паневежский фотограф-любитель Аудрюс Визбарас.

«Мне очень нравятся домашние животные. Некоторым нужна наша помощь, поэтому я и предложил такую акцию – провести фотосессию с участием пожарных и собак. Название фотосессии – «Собака + профессия». Приятно, что акция удалась. Думаю, что помочь может каждый: я – фотографиями, другие – тем, что ухаживают за найденными животными, а третьи – тем, что перечислят часть подоходного налога», - сказал фотограф.

Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.

Руководитель общественного учреждения «Mažas draugas» Анжелика Яшкувене также считает, что фотосессия удалась.

«Все началось с того, что фотограф А. Визбарас, который всегда полон идей, предложил нам провести акцию «Собака + профессия». Мы поддержали эту идею, а когда получили согласие пожарно-спасательной службы Паневежского уезда, поняли, что все получилось. Считаю, что это один из самых памятных дней в истории нашего учреждения, и он запечсатлен на фотографиях», - не скрывает своей радости А. Яшкувене.

Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
1 / 5A. Vizbaro nuotr.
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
2 / 5A. Vizbaro nuotr.
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
3 / 5A. Vizbaro nuotr.
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
4 / 5A. Vizbaro nuotr.
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
5 / 5A. Vizbaro nuotr.
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje
# Литва# Культура

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