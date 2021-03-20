Паневежские пожарные с помощью необычной фотосессии призывают помочь бездомным животным

Организаторами фотосессии выступили общественное учреждение «Mažas draugas» и фотограф Аудрюс Визбарас, а ее участниками стали собаки и пожарные Паневежской уездной пожарно-спасательной службы. Эта фотосессия была задумана представителями приюта для животных, а пожарные с радостью согласились принять в ней участие.

Фотосессия прошла отлично

Главный специалист отдела государственного пожарного надзора Вилма Вайгините сообщила новостному порталу «Jūsų Panevėžys», что пожарные с радостью согласились фотографироваться.

«Представители приюта «Mažas draugas» предложили, и мы с радостью согласились принять участие. Приятно было услышать такое высказывание: пожарные спасают людей, а в этом приюте тоже спасатели работают. Это была отличная фотосессия, и, как сейчас помню, я на снимке широко улыбалась. Собаки оказались отличными моделями, и пожарные от них не отставали. В фотосессии приняли участие шесть пожарных, в том числе и две женщины», - рассказала В. Вайгините.

Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.

Выделит 1,2 процента подоходного налога

Представительница пожарной части сообщила, что общественному учреждению «Mažas draugas» нужна помощь.

«В учреждении, похоже, нет помещений для найденных собак и кошек, и волонтеры держат их в своих домах. Я намерена перевести приюту 1,2 процента своего подоходного налога. Таким образом поддержу это учреждение, которое занимается благородным делом», - сказала В. Вайгините.

Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.

Помогают чем могут

Фотосессию запечатлел паневежский фотограф-любитель Аудрюс Визбарас.

«Мне очень нравятся домашние животные. Некоторым нужна наша помощь, поэтому я и предложил такую акцию – провести фотосессию с участием пожарных и собак. Название фотосессии – «Собака + профессия». Приятно, что акция удалась. Думаю, что помочь может каждый: я – фотографиями, другие – тем, что ухаживают за найденными животными, а третьи – тем, что перечислят часть подоходного налога», - сказал фотограф.

Panevėžio ugniagesiai įsiamžino neįprastoje fotosesijoje / A. Vizbaro nuotr.

Руководитель общественного учреждения «Mažas draugas» Анжелика Яшкувене также считает, что фотосессия удалась.

«Все началось с того, что фотограф А. Визбарас, который всегда полон идей, предложил нам провести акцию «Собака + профессия». Мы поддержали эту идею, а когда получили согласие пожарно-спасательной службы Паневежского уезда, поняли, что все получилось. Считаю, что это один из самых памятных дней в истории нашего учреждения, и он запечсатлен на фотографиях», - не скрывает своей радости А. Яшкувене.