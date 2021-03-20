Минздрав: путешественникам придется доказать право на освобождение от изоляции

В пятницу обновлен список стран, которые наиболее пострадали от коронавируса и в отношении которых действуют более строгие условия изоляции. Список был дополнен Кипром, Палестиной и Польшей, а исключены из него Израиль и Словения. Кроме того, как сообщило министерство здравоохранения, отныне путешественники, к которым может быть применено освобождение от изоляции, должны будут доказать такое право документированно.

Если документы представляются в аэропорту или морском порту, освобождение от изоляции применяется незамедлительно. Если человек не может подать эти документы сразу, их можно отправить по электронной почте на адрес izoliacija@nvsc.lt. Подтверждение того, что вас освободили от изоляции, также будет получено вами по электронной почте. До получения подтверждения лицо считается находящимся в изоляции.

Отмечается, что документы, подтверждающие то, что человек переболел COVID-19, представлять не требуется, если заболевание было диагностировано в Литве и сведения об этом находятся в информационной системе.

Это решение было принято потому, что некоторые путешественники, заполняя перед поездкой анкету на сайте Национального центра общественного здоровья, указывали в анкете, что они якобы освобождены от изоляции, но когда специалисты центра запрашивали эти документы на месте, они не могли их предъявить.

Освобождения от изоляции, изложенные в Правилах изоляции, можно найти на сайте Национального центра общественного здоровья.