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2021.03.20 15:05

The Times: Россия "глушит сигналы" на базе британских ВВС на Кипре

The Times, InoPressa2021.03.20 15:05
База ВВС Akrotiri
База ВВС Akrotiri / Wikipedia

"Россия, как предполагается, неоднократно пыталась глушить сигналы, ведя радиоэлектронную борьбу против самолетов британских ВВС, взлетающих с Кипра. Источники в военной разведке Великобритании сообщили, что некое "враждебное государство" регулярно пыталось вмешиваться в спутниковые коммуникации транспортного самолета A400M, покидающего базу ВВС Akrotiri, когда на борту находились военные", - передает The Times.

"Эти атаки могли помешать пилоту узнать, где находится самолет или в каком направлении он летит, и потенциально могли привести к жертвам. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Единственными двумя враждебными государствами, находящимися достаточно близко, чтобы попытаться заглушить сигналы, были Сирия и Россия, причем Россия считается единственной страной, способной на это", - говорится в статье.

Источник в военной разведке сообщил The Times: "Россия пытается глушить сигналы взлетающих самолетов, что является частью ее предпороговой активности".

"Предпороговая активность - это когда вооруженный конфликт избегается, но есть конфронтация", - поясняет газета. "Это пример враждебного и безрассудного поведения другого государства без видимых причин. Это транспортные самолеты, привозящие запчасти. Это не истребители", - добавил источник.

(...) По данным газеты, в понедельник должен быть обнародован оборонный документ, в котором будет заявлено, что "вооруженные силы Великобритании будут в большей степени действовать в "серой зоне" между миром и войной и заставлять противников платить цену за подобную злонамеренную деятельность. Источник в оборонной сфере отметил: "Речь идет о перезагрузке открытого мира и войны и переходе к более изменчивому миру, где действуют наши противники".

(...) "Существуют опасения, что Россия изучает способы подрыва других спутниковых коммуникаций, а также создает противоспутниковое космическое оружие. (...) "Наши космические активы могут оказаться под угрозой из-за разработки противоспутникового оружия. Если вы хотите подорвать финансовые транзакции, вам просто нужно уничтожить спутник", - заявил источник в оборонной сфере.

"В вооруженных силах Великобритании считают, что у России есть глобальная армия наемников, "влияние которой растет" в более бедных странах. Британская разведка выявила 12 групп, которые тайно работают на Москву за границей. (...) Великобритания считает, что Россия снабдила группу Вагнера истребителями, транспортными самолетами и ракетами ПВО. "Россия может делать все, что ей заблагорассудится, не неся какую-либо ответственность", - указал источник в оборонной сфере. Российское правительство отрицает свою причастность к группе Вагнеру", - подчеркивает The Times.

InoPressa

База ВВС Akrotiri
База ВВС Akrotiri
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База ВВС Akrotiri
# В мире# Россия# Великобритания# армия

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