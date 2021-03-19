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2021.03.19 16:25

Председатель Сейма: Якубаускас не может руководить Центром исследования геноцида

Радио LRT, LRT.lt2021.03.19 16:25
Адас Якубаускас
Адас Якубаускас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Председатель Сейма считает, что Адас Якубаускас не может руководить Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что рабочая группа, созданная правлением Сейма, тщательно проанализировала ситуацию и сделала однозначный вывод.

Эта группа сомневается в том, что Адас Якубаускас может продолжать руководить этим учреждением.

«Из представленного заключения ясно, что для обеспечения эффективного контроля работы центра было бы очень сложно сделать это с нынешним руководителем. Коллегия Сейма еще не вынесла заключения, она соберется в ближайшую среду, и после ее решения будут предприняты другие шаги», - сказал спикер Сейма журналистам в пятницу.

Рабочая группа рекомендует правлению Сейма обратиться ко всему парламенту и принять решение о том, может ли Якубаускас продолжать выполнять свои обязанности на этом посту. Якубаускас говорит, что приветствует такое предложение рабочей группы Сейма.

По словам руководителя рабочей группы Радвиле Моркунайте-Микуленене, А. Якубаускас не смог конструктивно решить проблемы, а действия, которые он предпринял в последние месяцы, по мнению политика, только усилили напряжение и сопротивление в центре под его руководством.

В то же время группа ученых из Центра исследований геноцида и сопротивления в Вильнюсе провела акцию в поддержку историка Мингайле Юркуте, которая как одна из критиков директора Центра была из него уволена на прошлой неделе.

Адас Якубаускас
Адас Якубаускас
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Адас Якубаускас
# Литва

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