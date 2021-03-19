Новости

2021.03.19 10:46

В Испании приняли закон об эвтаназии

Deutsche Welle2021.03.19 10:46
Больница
Больница / D. Umbraso/LRT nuotr.

Совершеннолетние неизлечимо больные пациенты - граждане Испании получат право на добровольный уход из жизни. Медики будут иметь право отказаться от оказания этой услуги.

Закон об эвтаназии был принят Испании в четверг, 18 марта. За инициативу проголосовали 202 парламентария. Против выступил в общей сложности 141 депутат из консервативной Народной партии, правопопулистской партии "Голос" (Vox), а также двух более мелких партий. Два депутата воздержались.

По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, цель инициативы состоит в том, "чтобы при помощи продуманного, дающего все гарантии закона помочь людям избежать страданий". Сегодня эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Канаде. В конце января закон об эвтаназии принял также парламент Португалии.

Как действует закон об эвтаназии в Испании

После вступления закона в силу в июне правом на эвтаназию смогут воспользоваться в Испании совершеннолетние неизлечимо больные пациенты - граждане страны. При этом разрешаются как оказание косвенной помощи в совершении самоубийства, так и целенаправленные действия медицинского персонала, ведущие к прекращению жизни пациента.

Закон предполагает, что неизлечимо больной человек должен в общей сложности четыре раза выразить волю расстаться с жизнью в ходе длительного процесса, состоящего из нескольких этапов, с привлечением врачей, юристов и комиссий.

При этом врачам и персоналу по уходу за больными разрешается отказаться от оказания помощи в эвтаназии, если это не соответствует их убеждениям.

Правовая ситуация с эвтаназией в Германии

В Германии подобного закона нет. Комментируя решение испанского парламента, глава немецкого Фонда защиты пациентов Ойген Брыш (Eugen Brysch) подчеркнул, что понятие "невыносимые страдания", которое является основополагающим для активной помощи в уходе из жизни, невозможно определить объективно.

Между тем партия Vox уже сообщила о намерении обратиться в Конституционный суд Испании с требованием признать закон об эвтаназии неконституционным.

Deutsche Welle

Больница
Больница
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Больница
# В мире

Популярно

Дмитрий Крук
"Близкая революция" 7

Новости

2021.03.18 12:40
"Близкая революция"

Белорусская экономика: цифры против пропагандистских штампов

7
Гитанас Науседа и Владимир Зеленский в Киеве

Новости

2021.03.18 14:26

Президент Литвы: украинский народ на Майдане кровью расписался, что может решить свое будущее

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа

Новости

2021.03.19 09:50

Первые лица Литвы привьются вакциной AstraZeneca

жители смогут сами решать, какой вакциной привиться
Вильнюс

Новости

2021.03.18 11:07

В Литве - 522 новых случаев коронавируса

„AstraZeneca“

Новости

2021.03.18 16:55

Литва приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca, но ею привили еще 99 человек?

Джо Байден и Владимир Путин

Новости

2021.03.18 15:46

Путин в ответ Байдену: кто как обзывается, тот так и называется

Ingrida Šimonytė

Новости

2021.03.18 16:52

Шимоните высказалась об идее привить вакциной AstroZeneca всех желающих

Российская вакцина "Спутник V"

Новости

2021.03.18 16:46

Вакцина «Спутник V»: политологи говорят о «мягкой силе», а ученые - о нехватке данных

Москва

Новости

2021.03.18 13:50

"Левада": три четверти молодых россиян не считают Россию Европой

Космос, ассоциативное фото

Новости

2021.03.18 17:56

Литва становится ассоциированным членом Европейского космического агентства