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2021.03.18 11:07

В Литве - 522 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.03.18 11:07
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 522 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в четверг Департамент статистики. 

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2452 человека, второй дозой - 6926.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 269 тыс. 135 человек, обеими дозами – 111 тыс. 907 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 234 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,9%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 207 469 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3442 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6950 смертей.















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Вильнюс
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