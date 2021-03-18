Политолог о визите Науседы: это важное время как для президента Зеленского, так и для всей Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа находится с трехдневным официальным визитом в Украине. "Это важное время как для президента Владимира Зеленского, так и для всей Украины", - считает политолог Альвидас Медалинскас. Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.

26 февраля, когда в Украине отмечался День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Министерство иностранных дел Литвы заявило о своей неуклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в границах, признанных международным сообществом.



Литва намерена продолжать проводить последовательную политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя и будет добиваться, чтобы санкции Европейского Союза и другие международные санкции против Российской Федерации продолжались до тех пор, пока Россия не уйдет с незаконно оккупированных территорий Украины.



Политолог Альвидас Медалинскас считает, что визит Г.Науседы проходит в важное как для президента В.Зеленского, так и для всей Украины время.



"В эти же дни на оккупированной Россией территории В.Путин будет говорить свои речи. Понятно, что визит страны ЕС и НАТО будет важен как в качестве поддержки Украины на ее проевропейском и трансатлантическом пути, так и на фоне тех событий, которые произошли 7 лет назад. Я думаю, что президент еще раз подчеркнет, что это было не только против международного права, но и то, что никогда страны ЕС и НАТО не признают эту аннексию", - сказал политолог.



Он подчеркивает, что Литва стала адвокатом Украины в вопросе обспечения Украины вакциной от COVID-19. "В Украине серьезные проблемы с поставками вакцины и то, что Литва продвигала этот вопрос в странах ЕС, это тоже очень важно", - сказал он.



"В пятницу должны состояться два форума: один «Украина 2030» о здоровье, информационной политике, о праве, развитии бизнеса и второй форум Литвы и Украины по экономике. Президент Литвы - экономист, так, что его видение также важно. Также в пятницу президент Литвы выступит в Верховной раде, такой шаг очень ценится", - сказал А.Медалинскас.



В четверг Г. Науседа вместе с В. Зеленским проведут Литовско-украинский президентский совет, в ходе которого будет подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины. Министры, сопровождающие глав государств, подпишут двухсторонние соглашения о сотрудничестве в области энергетики, транспорта, социальной политики и культуры.

Кроме того, по информации президентской администрации, в Украине Г. Науседа уделит внимание и экономической дипломатии - примет участие в форуме малого и среднего бизнеса Ukraine 30 и в Шестом литовско-украинском экономическом форуме.

Г. Науседа также планирует встретиться с предстоятелем Украинской православной Церкви Онуфрием, возложит цветы к Могиле неизвестного солдата, почтить память жертв Голодомора 1932–1933 годов.

В пятницу в Верховной Раде планируется обращение президента Литвы к политическим лидерам Украины и жителям страны, встреча с главой парламента Д. Разумковым.