Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей".

Байден дал эксклюзивное интервью журналисту Джорджу Стефанопулосу. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США.

По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о "последствиях" в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия, Байден не сказал. Ранее появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.



По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: "Я знаю вас, и вы знаете меня" – после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3. Байден также сказал, что в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие.

Ранее Байден утверждал, что при личной встрече с Путиным в 2011 году говорил ему, что считает, что у российского лидера "нет души".

В Кремле слова Байдена пока не комментировали. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее заявлявший "нет Путина - нет России", назвал их "истерикой от бессилия", посчитав их оскорбительными для граждан России.

Курс рубля к доллару на Московской бирже после заявления Байдена упал примерно на 1 процент - с 73 до 73,8 рублей за доллар.

Байден не сказал, почему он согласен с характеристикой Путина как "убийцы". Ранее США ввели санкции против ряда российских официальных лиц и компаний, возложив на её власти ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального (Навальный выжил, однако его жизнь долгое время была в опасности). Группа Bellingcat утверждает, что тем же веществом "Новичок", которым, как говорится в её расследовании, сотрудники ФСБ отравили Навального, в России ранее были отравлены ещё несколько человек, они скончались.



Выводы о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся в 15-страничном докладе, выпущенном во вторник офисом Директора национальной разведки США. Президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа, а возможно, и сам распорядился о вмешательстве, утверждают разведслужбы США.



Москва, как утверждается, через связанных с Россией украинских деятелей стремилась дискредитировать соперника Трампа – Джо Байдена, распространяя ложную информацию о его деятельности, связанной с Украиной.



Радио "Свобода"