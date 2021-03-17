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2021.03.17 15:54

Правительство разрешило с понедельника возобновить обучение в начальных классах 45 самоуправлений

BNS, LRT.lt2021.03.17 15:54
Школа
Школа / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Обучение в начальных классах с понедельника будет возобновлено в 45-ти самоуправлениях, постановило в среду правительство Литвы.

В изменениях, которые представил министр здравоохранения Арунас Дулькис, предусмотрено, что в этих самоуправлениях обучение младшеклассников будет проходить смешанным способом при обеспечении правил, которые предусмотрены оперативным руководителем экстремальной ситуацией, - управление потоками людей, сохранение безопасной дистанции и другие необходимые условий по охране здоровья, соблюдению гигиены, обеспечению необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Контактное обучение будет возобновлено в следующих самоуправлениях: Акмянского района, города Алитус, Алитусского района, Аникщяйского района, города Бирштонас, Биржайского района, города Друскининкай, Электренайском, Игналинского района, Йонавского района, Йонишского района, Юрбаркского района, Кайшядорского района, Калварийском, Молетского района, Пагегяйском, Пакруойского района, города Паланга, Пасвальского района, Плунгского района, Пренайского района, Радвилишского района, Расейняйского района, Риетавском, Рокишкского района, Скудского района, Шакяйского района, города Шяуляй, Шяуляйского района, Шилальского района, Шилутского района, Таурагского района, Тяльшяйского района, Укмяргского района, Вилкавишского района, Зарасайского района.

В остальных 15-ти самоуправлениях будет продолжаться обучение в дистанционном формате, ученикам будет позволено приходить в классы только в рамках пробных проектов, когда обеспечено тестирование школьного сообщества сборным методом ПЦР.

Школа
Школа
1 / 1R. Rumšienės/LRT nuotr.
Школа
# Литва

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