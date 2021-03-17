В Литве - 570 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 570 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 206 889 случаев COVID-19.



За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 233 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

За минувшие сутки было проведено 7267 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 865 антигенных теста на COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3427 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6925 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 5112 человек, второй дозой - 4472.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 266 365 человек, обеими дозами – 104 771 человек.