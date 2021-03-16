Шальчининкай: вакцина AstraZeneca как лежала, так и лежит – 730 доз

Неиспользованная вакцина AstraZeneca накапливается в медучреждениях Шальчининкайского района, а муниципальная администрация продолжает ждать действий правительства по изменению процедуры вакцинации.

«Вакцина AstraZeneca как лежала, так и лежит – 730 доз. Мы мало продвиyлись», - сказал во вторник BNS директор администрации Шальчининкайского района Иосиф Рыбак.

По данным Департамента статистики, только три человека в районе были вакцинированы первой дозой в понедельник, 26 - второй дозой. Это самый низкий уровень вакцинации в стране.

По словам главы администрации, большинство пожилых людей, проживающих в районе, боятся вакцинации.

«У нас есть масса людей старше 65 лет, живущих на хуторах и в деревнях, они одиноки (...) Они боятся последствий и ждут весны, когда приедут их внуки. В настоящее время около 50 процентов из них отказались (привиться – ред.)», - сказал И. Рыбак.

По его словам, жителей постоянно приглашают на вакцинацию, есть также возможность самим зарегистрироваться через интернет.

«Мы звоним без остановки. Отправили электронное письмо для тех, кто хотел бы зарегистрироваться сам, а так звонят социальные работники, врачи», - сказал Я. Рыбак.

По его словам, в настоящее время в муниципалитете формируются списки молодых людей, которые хотят пройти вакцинацию.

«Уже формируются очереди из людей в возрасте до 65 лет - есть желающие. Если бы проводилась массовая вакцинация, то пошла бы и AstraZeneca», - сказал директор администрации Шальчининкайского района.

Однако для того, чтобы вакцинировать более молодых людей, необходимо изменить порядок вакцинации.

Шальчининкай / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Ждем момента, когда будет разрешение - мы не хотим нарушать общий порядок (...). Мы ждем, когда будет активирована следующая приоритетная группа», - сказал Ю. Рыбак.

Он заявил, что в этом районе используются все вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.



Нужна информация на русском языке

Иоланта Буткявичене, представитель социал-демократов в Шальчининкском районном совете, сообщила BNS, что ей не хватает рекламных кампаний в национальных СМИ на русском и польском языках.

"Очень ограниченная информация доходит до жителей Шальчининкай, которая не подготовлена для людей, говорящих на другом языке. Такая рекламная кампания должна быть (...) Если говорить обо всех источниках информации, то это основные телеканалы», - сказала Ю. Буткявичене.

По ее словам, некоторые люди могут даже бояться обращаться в медицинские учреждения, потому что в них был ряд случаев коронавируса.

«Человеку нужно объяснить, рассказать, убедить, иначе мы проиграем эту информационную войну», - сказала Ю. Буткявичене.

Шальчининкай / E. Blaževič/LRT nuotr.

В конце февраля самоуправление Шальчининкайского района опубликовало на своем канале Youtube и на сайте муниципалитета видеоролик на литовском и польском языках, призывающий к вакцинации от COVID-19.

В Шальчининкайском районе первой дозой вакцинировано 1161 человек, что составляет всего 3,84 процента от населения, второй дозой привито 508 человек.

Мэр Висагинаса: ни один житель города не привился вакциной AstraZeneca

В Висагинасе не была использована ни одна из 800 доз вакцины AstraZeneca, констатирует мэр города Эрландас Галагуз. Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.

В связи с этим мэр города обратился в правительство Литвы с предложением использовать вакцину AstraZeneca для всех желающих, а не только для приоритетных групп.

«Что касается вакцин, то в Висагинас доставлено два вида вакцин - это AstraZeneca и Pfizer. Вакциной Pfizer привито более 800 жители, а что касается AstraZeneca, то ни один человек не привился этим препаратом.

Я думаю, что это из-за того, что в средствах массовой информации проходит много достаточного противоречивой информации и люди как-то побаиваются. Они слышали, что у людей были какие-то дополнительные симптомы. Люди просто боятся», - сказал мэр Висагинаса.

Регулятор ЕС не считает вакцину AstraZeneca опасной



AstraZeneca / AP nuotr.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не располагает на настоящий момент доказательствами того, что вакцина от COVID-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета может вызвать заболевание тромбозом. Об этом заявила глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции во вторник, 16 марта.



По ее словам, количество случаев проявления таких побочных эффектов невелико по сравнению с общим числом привитых и преимущества препарата превышают риски.

Глава EMA отметила, что случаи заболевания тромбозом были выявлены не в ходе клинических испытаний вакцины и не числятся в списке ее возможных побочных эффектов. Комитет EMA по безопасности вакцин ранее днем обсудил случаи тромбоза после прививки AstraZeneca и намерен предоставить свои заключительные выводы до специального заседания, намеченного на 18 марта.



Эксперты EMA "проконсультируют нас по поводу того, должны ли быть приняты в дальнейшем какие-либо меры", пояснила Кук.