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2021.03.16 14:23

Верига спокоен насчет вакцины AstraZeneca – готов привиться хоть сегодня

LRT.lt2021.03.16 14:23
Аурелиюс Верига
Аурелиюс Верига / D. Umbraso/LRT nuotr.

Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что не понимает сомнений в отношении вакцины AstraZeneca. Политик, который сейчас работает в парламентской оппозиции, заявил, что более эффективное общение и личные примеры политиков помогут разрешить эту ​​ситуацию.

По словам бывшего министра, его беспокоит то, что как только начинался процесс вакцинации, возникло множество проблем, например, люди теряют доверие к одному из производителей - AstraZeneca - или вообще отказываются от вакцинации

Бывший министр также сказал, что сомнения в отношении вакцины AstraZeneca возникли из-за плохой коммуникации: «Я не понимаю этих вещей. Знаете, если вы вакцинируете несколько миллионов человек, разве из этих нескольких миллионов никто не попадет под машину, ни у кого не разовьется тромбоз, никто не заболеет? Ведь если бы им и не сделали прививки, они бы заболели, а кто-то бы умер. Причем тут вакцинация?»

А. Верига сказал, что, по его мнению, более активное участие муниципалитетов и пример высших политиков страны, например, вакцинация членов Сейма и правительства, помогут разрешить ситуацию. По словам политика, для этого потребуются всего несколько десятков доз вакцины, так как некоторые из них уже переболели или вакцинированы, потому что попали в приоритетные группы.

Бывший министр сказал, что сделает прививку любой вакциной, в том числе AstraZeneca. Он сказал, что его это не беспокоит, а решения других стран прекратить вакцинацию вакциной этого производителя, по словам А. Вериги, носят политический характер:

«Правительство должно немедленно подумать о том, как восстановить доверие к вакцинам. Сейчас самое время сделать это, пока их не хватает, потому что, когда их будет много, это будет сделать сложнее".

Аурелиюс Верига
Аурелиюс Верига
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Аурелиюс Верига
# "Коронный укол"

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