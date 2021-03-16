В полиции рассказали, как со вторника будет проходить контроль за передвижением

Со вторника, когда в шестнадцати муниципалитетах Литвы будут введены ограничения на передвижение, полиция обещает применить меры контроля, аналогичные тем, которые действуют в настоящее время, транзитом можно будет следовать по объездным дорогам, не пересекая города, сообщили BNS в министерстве и полиции.

«Постоянных круглосуточных стационарных постов не будет, но контроль в муниципалитетах будет усилен, эти посты могут появиться в любое время и в любом месте», - сказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

«Очевидно, что основное внимание будет уделено основным, более крупным дорогам. Небольшие дороги будут иметь дело с ограничениями движения, мы надеемся, что муниципалитеты внесут свой вклад и установят знаки, а за всеми основными дорогами будет вестись наблюдение, но не в режиме 24/7, а, например, в выходные дни», - сказал он.

Людям, собирающимся в более длительную поездку, следует самостоятельно проверить, в какие муниципалитеты въезд запрещен. Пока не ясно, появятся ли рядом с ними предупреждения - по словам представителя полиции, об этом должны позаботиться сами муниципалитеты.

«Если человек едет из Вильнюса в Шяуляй через Паневежис, если он следует объездной дорогой и не посещает город Паневежис, все в порядке, он может проехать по объездной дороге», - сказал Р. Матонис.

«Контроль за передвижением будет осуществляться при въезде и выезде из тех муниципалитетов, в которых сохраняются ограничения на передвижение», - говорится в комментарии.

Вчера правительство Литвы приняло решение продлить ограничения на передвижение в 16-ти муниципалитетах. По предложению министерства здравоохранения, до апреля запрещено передвижение между Биржайским районом, Клайпедой, Купишским районом, Мариямполе, Нерингой, Паневежисом и Паневежским районом, Шальчининкай, Ширвинтай, Швенченисом, Тракайским, Утенским и Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, а также Висагинским самоуправлением.

Здесь по-прежнему будет действовать запрет на въезд и выезд, за исключением некоторых случаев. Минздрав предложил сохранить ограничения на передвижение в тех муниципалитетах, где количество новых случаев COVID-19 за 14 дней превышает показатель 200 из расчета на 100 тысяч населения.