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2021.03.15 16:49

Театр имени Юозаса Мильтиниса отмечает свое 80-летие необычной инсталляцией

Радио LRT2021.03.15 16:49
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса / E. Blaževič/LRT nuotr.

80 лет назад, 15 марта 1941 года, состоялась первая премьера нового театра в Паневежисе – спектакль «Серебряная падь» по Николаю Погодину. К юбилею театра режиссер Александр Шпилевой, сценограф Борбора Шульните и художник по свету Паулюс Якубенас создали инсталляцию «Сохранение». 

С сегодняшнего вечера ровно на протяжении 80 часов, то есть до 21 марта ее можно будет видеть в фойе Паневежского драматического театра имени Йозаса Мильтиниса.

За стеклом для зрителей развернется эклектичный мир объектов, сценографии, фрагментов спектаклей. Зрители также смогут услышать голос Мастера – самого Юозаса Мильтиниса. Для этого с помощью мобильных устройств надо сосканировать QR – код.

"Инсталляция создана из разных элементов сценографии, костюмов, разного реквизита, который использовался в спектаклях нашего театра. Там можно будет найти фотографии тех спектаклей, которые прошли и уже не показываются в нашем театре несколько десятков лет. Также можно будет найти и элементы тех спектаклей, которые сегодня идут на нашей сцене", - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ худрук театра Александр Шпилевой.

По его словам, в самой инсталляции присутствует и «живой» актер – он и есть «хранитель» традиций театра.

"То есть, каждый вечер, когда садится солнце, один из актеров будет приходить в инсталляцию, включать там свет, зажигать свечи и охранять. Потому что, театр, как мы все знаем, родился из ритуалов, а в ритуалах всех мировых религий существует адорация. Это когда католики молятся и не дают погаснуть свече во время таинства. Похожие ритуалы были у балтийских язычников. Например, Вайдила всегда находился рядом со святым огнем. Мы долго думали и поняли, что сама театральная сцена - это некое святилище, которое становится живым и может продолжать жить только тогда, когда на ней находится жизнь живого человека", - говорит режиссер.

Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса / E. Blaževič/LRT nuotr.

Из-за пандемии зрители будут наблюдать за действием через окно. "Часто слышу, что смотреть спектакли по интернету э- то то же самое, как целоваться через стекло, так вот я решил на самом деле позвать зрителей через стекло наблюдать за этой инсталляцией", - сказал А.Шпилевой.

Театр был основан в 1940 году на базе Каунасской театральной студии. В 1940—1954 и 1959—1980 годах руководителем театра был режиссёр Юозас Мильтинис, создавший в провинциальном литовском городе крупную театральную школу.

В годы своего расцвета театр был известен далеко за пределами Литвы, на его сцене выступали, в частности, Донатас Банионис, Альгимантас Масюлис, Бронюс Бабкаускас, Казимирас Виткус, Регина Зданавичюте.

Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса
# Культура

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