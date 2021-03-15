Театр имени Юозаса Мильтиниса отмечает свое 80-летие необычной инсталляцией

80 лет назад, 15 марта 1941 года, состоялась первая премьера нового театра в Паневежисе – спектакль «Серебряная падь» по Николаю Погодину. К юбилею театра режиссер Александр Шпилевой, сценограф Борбора Шульните и художник по свету Паулюс Якубенас создали инсталляцию «Сохранение».

С сегодняшнего вечера ровно на протяжении 80 часов, то есть до 21 марта ее можно будет видеть в фойе Паневежского драматического театра имени Йозаса Мильтиниса.

За стеклом для зрителей развернется эклектичный мир объектов, сценографии, фрагментов спектаклей. Зрители также смогут услышать голос Мастера – самого Юозаса Мильтиниса. Для этого с помощью мобильных устройств надо сосканировать QR – код.



"Инсталляция создана из разных элементов сценографии, костюмов, разного реквизита, который использовался в спектаклях нашего театра. Там можно будет найти фотографии тех спектаклей, которые прошли и уже не показываются в нашем театре несколько десятков лет. Также можно будет найти и элементы тех спектаклей, которые сегодня идут на нашей сцене", - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ худрук театра Александр Шпилевой.



По его словам, в самой инсталляции присутствует и «живой» актер – он и есть «хранитель» традиций театра.



"То есть, каждый вечер, когда садится солнце, один из актеров будет приходить в инсталляцию, включать там свет, зажигать свечи и охранять. Потому что, театр, как мы все знаем, родился из ритуалов, а в ритуалах всех мировых религий существует адорация. Это когда католики молятся и не дают погаснуть свече во время таинства. Похожие ритуалы были у балтийских язычников. Например, Вайдила всегда находился рядом со святым огнем. Мы долго думали и поняли, что сама театральная сцена - это некое святилище, которое становится живым и может продолжать жить только тогда, когда на ней находится жизнь живого человека", - говорит режиссер.

Паневежский драматический театр имени Йозаса Мильтиниса / E. Blaževič/LRT nuotr.

Из-за пандемии зрители будут наблюдать за действием через окно. "Часто слышу, что смотреть спектакли по интернету э- то то же самое, как целоваться через стекло, так вот я решил на самом деле позвать зрителей через стекло наблюдать за этой инсталляцией", - сказал А.Шпилевой.

Театр был основан в 1940 году на базе Каунасской театральной студии. В 1940—1954 и 1959—1980 годах руководителем театра был режиссёр Юозас Мильтинис, создавший в провинциальном литовском городе крупную театральную школу.

В годы своего расцвета театр был известен далеко за пределами Литвы, на его сцене выступали, в частности, Донатас Банионис, Альгимантас Масюлис, Бронюс Бабкаускас, Казимирас Виткус, Регина Зданавичюте.