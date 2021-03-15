Reuters: ЕС начнет переговоры о закупке вакцины "Спутник V"

Европейский союз планирует начать переговоры о закупке вакцины "Спутник V", пишет Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС. Представитель Евросоюза, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутника V" (имя чиновника агентство не называет).

По его словам, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутника V". Еще один чиновник ЕС сообщил Reuters, что завод ReiThera был упомянут итальянскими официальными лицами в качестве возможного места для производства вакцин против коронавируса COVID-19 от других компаний.



Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев. Пресс-секретарь Министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода.

Представитель Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин, заявил Reuters, что ЕС не требуется начинать переговоры с разработчиком российской вакцины, даже если регулятор лекарственных средств блока одобрит этот препарат.



Венгрия и Словакия уже договорились о поставках "Спутника V", а Чехия и Хорватия заявляли о заинтересованности в нем.



4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины "Спутник V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. Официальный представитель ЕС, знакомый с процессом, в беседе с Reuters сказал, что решение о возможном одобрении вакцины может быть принято уже в мае.



На прошлой неделе, как отмечает Reuters, РФПИ подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве небольших партий "Спутника V" в Италии, хотя Рим в этом соглашении не участвовал.



В России начались исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, пишет "Фармвестник". Пациенты, проходящие химиотерапию, не будут принимать участие в исследовании.