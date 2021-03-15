Профессор Амброзайтис о вакцине AstraZeneca: в ней нет компонента, который может влиять на свертывание крови и привести к смерти

«Однажды может возникнуть такой штамм, такая мутация, в борьбе с которой существующие вакцины могут оказаться неэффективными», - говорит Арвидас Амброзайтис, инфектолог и доктор биомедицинских наук, добавляя, что производители синтетических вакцин могут разработать новую версию вакцины в течение нескольких месяцев.

Профессор также отмечает, что в некоторых странах приостановлена вакцинация вакциной AstraZeneca и это «правильная тактика, поскольку мы должны очень внимательно относиться к каждому сообщению о различных возможных реакциях».

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата только из конкретной партии, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Арвидас Амброзайтис, врач-инфектолог, хабилитированный доктор биомедицинских наук ответил на вопросы ведущей ТВ-передачи ЛРТ «Неделя» Немиры Пумприцкайте.

- Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило еще одну, уже четвертую, вакцину для использования в Евросоюзе - американскую вакцину Johnson & Johnson. В этом случае будет достаточно одного укола для обретения иммунитета. Это единственное ее отличие от других уже одобренных вакцин?

- Эта вакцина Johnson & Johnson по своей природе похожа на вакцину AstraZeneca, потому что она использует аденовирус в качестве вектора. Ну и еще сходство с AstraZeneca в том, что для ее транспортировки не нужна низкая температура - 70-20 градусов, в данном случае достаточно температуры холодильника.

Однако ее эффективность немного ниже: в целом эффективность против болезни составляет 66 процентов, а от тяжелых форм, госпитализации и от смерти - уже 77 процентов (через две недели после вакцинации) и максимум - 85 процентов (через месяц).

Однако ее преимущество очевидно: достаточно одной дозы, это на самом деле очень подходящая вакцина для сельского населения, а также для людей с ограниченными физическими возможностями, на самом деле она идеальна для людей с ограниченными физическими возможностями.

Вакцинация от COVID-19 в Литве / AP nuotr.

- Говорят, что это альтернатива российскому «Спутник V», это так? Это аналогичные вакцины, потому что в течение некоторого времени говорили, что AstraZeneca очень похожа на «Спутник V»?

- На самом деле они похожи, потому что и вакцина «Спутник V», и вакцина AstraZeneca, и вакцина Johnson & Johnson используют один и тот же вектор - аденовирусы. AstraZeneca использует вирус шимпанзе, а Sputnik и Johnson & Johnson - аденовирус человека.

Это, вероятно, единственные различия, но вакцина Johnson & Johnson имеет преимущества – то, что достаточно одной дозы, как я уже сказал, и, кроме того, есть достаточно доказательств того, что она эффективна для людей старше 65 лет. То есть, если сравнивать ее с AstraZeneca, то тут сразу можно сказать, что нет сомнений в ее эффективности для людей старше 65 лет.

- Профессор, но все в Литве по-прежнему больше всего хотят сделать прививку Pfizer-BionTech, хотя говорят, что Moderna чем-то похожа на Pfizer-BionTech, но о ней почему-то меньше говорят. Каковы преимущества этой вакцины? Она действительно лучшая из всех?

- Если говорить о ее эффективности, об эффективности вакцин, то самая высокая эффективность в профилактике заболевания у вакцин Pfizer-BionTech - 96 процентов. У Moderna - практически такая же - 95 процентов. А эффективность AstraZeneca в защите от болезни составляет около 70 процентов, но не это основной момент.

Все три вакцины на 100 процентов эффективны в защите от тяжелых форм, госпитализации, осложнений и смерти. Это главное. В то же время эффективность вакцины Johnson & Johnson в защите от тяжелых форм заболевания немного ниже - 85 процентов.

Вакцинация от COVID-19 в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

- Хорошо, возьмём вакцину AstraZeneca. Чем она провинилась, что в Литве не хотят ею прививаться? а вы говорите, что ее эффективность достаточно высока, особенно после второй дозы. Но ее не принимают не только в Евросоюзе, но и в Америке. И теперь это последнее подозрение касательно свертывания крови. Есть ли на самом деле какие-то признаки того, что у нее есть недостатки?

- Я так не думаю. До сих пор не было установлено причинно-следственной связи между образованием этих сгустков, между тромбоэмболической ситуацией и самой вакциной. Однако факт прекращения вакцинации, я думаю, является правильной тактикой, потому что мы должны очень внимательно относиться к каждому сообщению о различных возможных реакциях. Эти вакцины, AstraZeneca и Johnson & Johnson, не содержат каких-либо ингредиентов, которые могли бы повлиять или усилить свертывание крови каким-либо образом, или вызвать смерть или любую другую реакцию. У этих вакцин нет ингредиентов для этого.

Кроме того, эти вакцины были одобрены экспертами, Европейским агентством по лекарственным препаратам, а также Агентством по контролю над лекарственными препаратами Литвы, которые являются действительно ответственными органами и проверили все анализы, все материалы, полученные в результате клинических испытаний. И не было зарегистрировано ни одного случая тромбоэмболии или летального исхода, и вакцина была разрешена.

- Но все же те побочные эффекты, когда мы говорим обо всех вакцинах, есть. Что лучше, когда есть какие-то побочные эффекты, или когда их нет совсем, значит, организм не реагирует и даже не вырабатывается иммунитет?

- По моему мнению все эти так называемые побочные реакции - это норма, так и должно быть. Что же, и мы знаем, что у молодых людей больше побочных эффектов, потому что их иммунная система сильнее и она вырабатывают больше антител. А у пожилых людей этих реакций меньше, поэтому меньше выработки антител и меньше иммунитета.

- Могли бы вы рассказать об этих четырех вакцинах, которые одобрены в Евросоюзе, как они борются с мутациями?

- Пока все четыре вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, эффективны против всех штаммов. РНК-вирусы имеют тенденцию к мутации, имеют тенденцию создавать новые штаммы, поскольку вирус пытается выжить. В ходе эволюции ему нужны разные штаммы с разными мутациями, чтобы он мог легче распространяться и, таким образом, существовать.

- Но тогда вероятно, что мы получим мутацию, к которой вакцины перестанут быть устойчивыми?

- Можем, да, конечно, можем. Однажды может появиться штамм, мутация, против которой существующие вакцины могут оказаться неэффективными. Однако здесь следует подчеркнуть одну вещь: инновационные вакцины Moderna, а также вакцина Pfizer являются синтетическими, поэтому с появлением нового устойчивого к вакцине мутанта фармацевтические компании и их ученые смогут создать новую вакцину в течение несколько месяцев. И она будет достаточно устойчивой к новым штаммам, новым мутациям.