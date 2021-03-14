Алексей Кромский. Искандерам хочется кушать

Знаете ли Вы, уважаемый читатель, что теперь в России за обсуждение цены гречки в магазине можно сесть в тюрьму годика этак на три?!

Поскольку обсуждение цен на продукты — важнейшая составляющая жизни обывателя страны, вставшей с колен, то такую чудесную перспективу (оказаться в тюрьме) имеет почти каждый. Массовое психическое обострение среди депутатов привело к предложению штрафовать и лишать свободы «за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен». То есть люди, выросшие и воспитанные совком, ищут «вредителей и шпионов», которые подрывают величие державы.

Между тем, проблема роста цен на продукты является кричащей для большинства россиян! У населения просто не хватает денег на продукты! Даже согласно официальной статистике (мы помним поговорку про 3 вида лжи), цены на продукты в России выросли на 8,2% только за год! По данным «Ромир» продукты подорожали на 11%.

Например, подсолнечное масло за год выросло в цене на 36%. Сахар увеличился в цене — аж на 65%. Вишенкой на торте является то, что во вражеской Европе цены на продукты тоже растут. На 1% в год! Еще раз: на 1 процент. А вот в «Великой державе» цены повышаются на 8%. Про разницу в доходах даже и не стоит говорить. Хотя, как мы знаем, «обнуленный» национальный лидер поведал покорным подданным о том, что те, кто получают 17 тыс. руб. (200 долларов) являются средним классом. Исходя из такого экзотического заявления — большинство жителей РФ «относятся к этому самому «мидл–классу».

Однако, агентство Bloomberg посчитало Россию одной из горячих точек в мире из-за роста цен на продукты. По данным агентства, рост цен может привести к протестам. Наверно, такие выводы «направлены на подрыв стабильности внутри страны». Очень жаль, что нельзя привлечь к уголовной ответственности экспертов агентства за «распространение фейков».

Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Удивляет другое. Рабская покорность 20 млн. бедных россиян, обсуждающих свою нищету дома на кухнях, где нечего есть. Вот уж действительно «страна рабов, страна господ». Точнее страна холопов. Эти люди с рабской психологией «мыслят» в категориях «лишь бы не было войны» или «от нас ничего не зависит». В тучных нулевых они обменяли свободу за колбасу, совершив циничную сделку. Именно поэтому большинство из них воспринимает борцов за свободу, как неких смутьянов, угрожающих их убогой стабильности. Ведь в это самое время А.Навальный жертвует собой ради будущего России. Ради будущего этих самых ватных обывателей. Сколько человек из «глубинного народа» вышло поддержать Алексея?! Они, этот пресловутый народ–богоносец, известный патерналистскими настроениями ждет поддержки от «царя-батюшки». Наивные люди до сих пор не понимают, что сделка больше не действует. У режима больше нет колбасы, а остались только штыки. Да и зачем барину кормить холопа, если его пайку можно выгодно продать за бугром?!

В 2020 г. Россия вывезла за рубеж 79 млн. тонн сельхозпродукции. На 30,7 ярдов мерзких американских долларов. Потребительский рынок сокращается в связи с повальной нищетой населения. Жители России питаются ядовитыми суррогатами. Посудите сами: только пальмового масла в страну ввозится около 1 млн. тонн. Разве это не «Нигерия в снегу», как метко заметил С.Брин.

Чем все это закончится? Да известно чем. Дефицитом, карточками и голодом. Все это в истории уже было. В 1992г. началась операция ВВС США «Provide Hope» (подари надежду). Военно-транспортные самолеты США доставляли продовольствие в российские города, чтобы спасти население от голода. Было выполнено 500 рейсов. Тогда, Америка в буквальном смысле спасла дорогих россиян.

Что интересно, тогда народ-богоносец не рассуждал о величии и возвращении империи. Большинство обывателей хотели «как на Западе». Правда понимали они запад не в ценностях свободы и демократии, а в безудержном потреблении и материальных благах. За все это время россияне так и не поняли, что без свободы не бывает эффективной экономики. Именно потому, что урок не усвоен, придется оставаться на «второй год» и беднеть еще сильнее до тех пор, пока на улицу не выйдут миллионы с политическими требованиями!

Эхо Москвы