Сообщается об очередной краже данных – пострадала Вильнюсская коллегия

Студенты Вильнюсской коллегии получили на выходных письма, в которых сообщалось о вероятной краже данных.

В письме, копией которого располагает LRT.lt, администрация коллегии информирует студентов о том, что их имена, фамилии, личные коды и домашние адреса могли просочиться в интернет.

«Утечка данных произошла не из баз данных Вильнюсской коллегии, а от поставщика услуг. В настоящее время ведется расследование, и, когда у нас появится дополнительная информация, мы вам сразу же сообщим», - говорится в письме, которое получили студенты Вильнюсской коллегии.

Programišiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Факт возможной кражи данных порталу LRT.lt подтвердила заместитель директора Вильнюсской коллегии по учебной части Рита Лиепуонене. О возможной краже стало известно в субботу.

«Мы пока что выясняем, точнее ничего сказать не могу. Наш центр информационных технологий работает, подключился юрист. Пока не могу сказать, как, при каких обстоятельствах это произошло», - сказала замдиректора.

Programišiai; kibernetinė ataka / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По ее словам, по предварительным сведениям, не исключена утечка данных через поставщика услуг.

«Мы надеемся, что утечка данных произошла не из базы данных коллегии, а из базы данных поставщика услуг», - сказала Р. Лиепуонене.

По словам Р. Лиепуонене, у нее нет информации о том, обращалась ли уже коллегия в полицию.

«Мы пока что проинформировали студентов и продолжаем разбираться», - сказала замдиректора.