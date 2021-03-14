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2021.03.14 08:10

Сообщается об очередной краже данных – пострадала Вильнюсская коллегия

LRT.lt2021.03.14 08:10
Programišiai
Programišiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Студенты Вильнюсской коллегии получили на выходных письма, в которых сообщалось о вероятной краже данных.

В письме, копией которого располагает LRT.lt, администрация коллегии информирует студентов о том, что их имена, фамилии, личные коды и домашние адреса могли просочиться в интернет.

«Утечка данных произошла не из баз данных Вильнюсской коллегии, а от поставщика услуг. В настоящее время ведется расследование, и, когда у нас появится дополнительная информация, мы вам сразу же сообщим», - говорится в письме, которое получили студенты Вильнюсской коллегии.

Programišiai
Programišiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Факт возможной кражи данных порталу LRT.lt подтвердила заместитель директора Вильнюсской коллегии по учебной части Рита Лиепуонене. О возможной краже стало известно в субботу.

«Мы пока что выясняем, точнее ничего сказать не могу. Наш центр информационных технологий работает, подключился юрист. Пока не могу сказать, как, при каких обстоятельствах это произошло», - сказала замдиректора.

Programišiai; kibernetinė ataka
Programišiai; kibernetinė ataka / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По ее словам, по предварительным сведениям, не исключена утечка данных через поставщика услуг.

«Мы надеемся, что утечка данных произошла не из базы данных коллегии, а из базы данных поставщика услуг», - сказала Р. Лиепуонене.

По словам Р. Лиепуонене, у нее нет информации о том, обращалась ли уже коллегия в полицию.

«Мы пока что проинформировали студентов и продолжаем разбираться», - сказала замдиректора.

Programišiai
Programišiai
Programišiai; kibernetinė ataka
Programišiai
Programišiai
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Programišiai
Programišiai
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Programišiai; kibernetinė ataka
Programišiai; kibernetinė ataka
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Programišiai
Programišiai
Programišiai; kibernetinė ataka
# Литва# интернет

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