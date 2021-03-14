По рецептам "Газпрома" и Орбана. Польская пресса под ударом

Черный экран и надпись: "Здесь должна была быть ваша любимая передача". Десятки коммерческих телеканалов и радиостанций не вышли в эфир. Польские газеты объявили забастовку и вышли с одинаковыми черными обложками: "СМИ без выбора", а новостные сайты заблокировали доступ к своим материалам. Так выглядела февральская акция протеста польских журналистов против предложенного правительством страны налога на рекламные доходы. Ставка налога должна составить от 2 до 15% и будет зависеть от дохода компании. Но это еще не все проблемы, с которыми сейчас сталкивается польская пресса, недаром обсуждение ее положения было вынесено на этой неделе на европейский уровень.

Власти намерены перераспределить полученные от нового налога средства между Национальным фондом здравоохранения (50%), Национальным фондом охраны достопримечательностей (15%) и Фондом поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ (35%). Таким образом, главным бенефициаром должен стать фонд здравоохранения, на который легла основная нагрузка с началом эпидемии COVID-19. Согласно первоначальным планам правительства консервативной партии "Право и справедливость", налог, кроме СМИ, работающих в Польше, должны платить также цифровые гиганты: Apple, Google, Facebook и Amazon. Обложение налогом международных компаний уже длительное время обсуждается в Европейском союзе, но к единому мнению страны-члены пока не пришли.

"Дань с польских зрителей, слушателей и читателей"

Представители 47 медиагрупп подписали открытое письмо, в котором назвали предложенный налог "данью, взимаемой с польского зрителя, слушателя, читателя и пользователя интернета, а также с польской культуры, сферы развлечений, спорта и медиа". В письме журналисты предупреждают, что это приведет к "ослаблению и даже ликвидации части СМИ, что значительно ограничит доступ общественности к информации".

Введение в Польше нового налога обсуждалось евродепутатами в среду, 10 марта. Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что этот налог нельзя вводить во время финансового кризиса, вызванного пандемией. "Политики не должны оказывать давления на медиа. Мы ожидаем, что голоса людей, выражающих беспокойство, будут услышаны", – отметила Йоурова.

Однако директор Центра мониторинга свободы прессы Союза польских журналистов Йоланта Хайдаш в своем заявлении по поводу акции "СМИ без выбора" не поддержала журналистов, а наоборот, заявила, что цель этой забастовки – "защита интересов собственников частных СМИ от обложения новым налогом". Тем временем министр финансов Польши Тадеуш Косциньский заявил, что законопроект находится на стадии предварительных консультаций. "Очень важно слушать, для этого мы и проводим консультации. Конечно, у нас нет намерения кого-то закрыть, вводя этот налог, потому что это было бы самоубийством", – сказал глава финансового ведомства.

В последние годы медиа в Польше, как и в других странах, теряют рекламодателей, которые все чаще выбирают другие площадки, вроде Google или Facebook. Интернет-гиганты забрали у традиционных СМИ 70% рекламных потоков. Коммерческие СМИ, которые критикуют политику правящей консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), теряют рекламодателей еще и по политическим причинам. В докладе, опубликованном в феврале профессором Варшавского университета Тадеушем Ковальским, говорится о том, что с момента прихода ПиС к власти в 2015 году, государственные компании увеличили долю рекламы в ряде проправительственных СМИ, таких, как Sieci, Do Rzeczy и Gazeta Polska. Либеральные издания, например Polityka и польская версия журнала Newsweek, напротив, в прошлом году вообще не подписывали никаких рекламных контрактов с государственными компаниями, несмотря на то что тиражи обоих изданий более чем в два раза превышали показатели Sieci, Do Rzeczy или Gazeta Polska.

Международный институт прессы – организация, защищающая свободу слова, – в своем докладе о ситуации в Польше также выделил рекламные контракты от государственных компаний как еще один инструмент давления на независимые СМИ. "С 2015 года многие государственные учреждения […] перестали размещать рекламу в СМИ, критикующих власть, лишая таким образом эти редакции важного источника финансирования. […] Миллиарды злотых, выделенные государственными компаниями за последние четыре года, были непропорционально перенаправлены в обход средств массовой информации, критически настроенных в отношении правительства. Политизация государственной рекламы не является чем-то новым в Польше. Однако во время правления "Права и справедливости" этот феномен достиг нового уровня", – сказано в отчете.

С 2015 года Польша опустилась в рейтинге свободы прессы с 18-го на 62-е место. Сейчас ее опережают, например, Нигерия, Армения и Чили. Известный польский публицист, в годы коммунистического правления – видный диссидент, ныне главный редактор оппозиционного издания Gazeta Wyborcza Адам Михник в своей статье, которую несколько раз вспоминали евродепутаты, отметил, что "предложенный налог на доходы от рекламы – это очевидная попытка лишить финансирования частные новостные порталы и подтолкнуть их в объятия правящего лагеря. Если это удастся, Польша встанет в один ряд с Россией и Венгрией – странами, где практически нет независимых СМИ".

Адам Михник / Фото E. Blaževič/LRT

Отметим, что евродепутаты в этот день также обсуждали нападки на свободу прессы не только в Польше, но и в Венгрии. Замглавы Еврокомиссии вспомнила о лишении лицензии последней независимой венгерской радиостанции Klubradio. С приходом к власти партии "Фидес" власти целенаправленно лишают голоса неугодные им СМИ, отмечалось на слушаниях в Европарламенте.

Не Безос, а Миллер

Во время дебатов о положении СМИ в Польше Вера Йоурова вспомнила также о недавнем приобретении крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компанией PKN Orlen медиагруппы Polska Press. Ранее эта компания принадлежала немецкой Verlagsgruppe Passau. "Мы видим, что, если СМИ сталкиваются с финансовыми проблемами, то сразу же становятся легкой добычей. Важно это изменить, чтобы не допустить ситуации, когда сделка на медиарынке может поставить под угрозу свободу слова", – сказала Йоурова.

Orlen, 27,5% акций которой принадлежат государству, получила в свои руки более 20 региональных газет, почти 120 региональных еженедельников и около 50 новостных сайтов. Доход медиахолдинга Polska Press в 2019-м составил около 88 миллионов евро. Таким образом, нефтеперерабатывающий концерн превратился в настоящего медиагиганта.

Заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецкий сказал, что покупка Polska Press соответствует стратегии концерна и принесет прибыль. Он отметил, что в мире многие крупные предприятия покупают СМИ. В качестве примера чиновник привел покупку компанией Amazon мультимиллиардера Джеффа Безоса газеты Washington Post. Однако Адам Михник считает, что эта сделка больше напоминает приобретение "Газпромом" телекомпании НТВ в 2001 году по распоряжению Кремля. "Цель этой сделки – демонтаж редакционной независимости в Польше", – отметил Михник.

Газпром / Shutterstock

Polska Press владеет изданиями, которые печатаются на западе Польши. Жители этих регионов традиционно голосуют за ведущую оппозиционную партию – "Гражданскую платформу" (находилась у власти в 2007–2015 годах). По мнению аналитиков, главной целью покупки нефтеперерабатывающим концерном медиакорпорации является контроль над СМИ в этом регионе.

Кого будут "реполонизировать"?

Комментируя покупку Polska Press концерном Orlen, председатель ПиС, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, часто называемый фактическим правителем страны, сказал, что это одна из лучших новостей за последние годы. При этом он добавил: "Мы должны иметь собственные СМИ. Непольские СМИ должны стать в нашей стране редким исключением".

Руководство Союза польских журналистов также приветствовало сделку. "Союз польских журналистов многократно указывал на угрозы, связанные с чрезмерным присутствием иностранного капитала на польском медиарынке, в том числе на практически монополистскую позицию на рынке региональной прессы Polska Press. […] Союз польских журналистов призывал вернуть региональным СМИ соответствующую позицию в местных сообществах, противостоять монополизации региональной прессы и поддержать польские субъекты", – сказано в заявлении.

Ярослав Качиньский / Фото AP

Впервые о так называемой реполонизации СМИ Ярослав Качиньский заговорил в 2017 году в эфире телеканала Trwam, главная аудитория которого – католики и консерваторы. Канал основан католическим священником Тадеушем Рыдзыком. Тогда Качиньский заявил, что правительство готовит соответствующий законопроект. Для иностранного капитала планировалось ввести ограничения в 20%. Однако это так ни к чему и не привело. Но тема была снова поднята уже в июле этого года тем же Качиньским.

Вопрос в том, кого ПиС хочет "реполонизировать"? Значительная часть рынка сегодня в руках польских собственников. Что касается телевидения, то главный оппозиционный вещатель TVN принадлежит американцам – корпорации Discovery. Однако США – один из главных стратегических партнеров Польши. Кроме того, Соединенные Штаты неоднократно демонстрировали, что будут защищать свои интересы. Бывший посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер уже выступала в защиту телеканала.

Целью властей могли бы стать СМИ, принадлежащие швейцарско-немецко-американской корпорации Ringier Axel Springer, владельцу самого популярного сайта Onet, либерального еженедельника Newsweek, газеты Fakt и других изданий. Все они критически высказываются в адрес правящей партии. Однако пока неизвестно, насколько далеко продвинется Польша по пути, по которому уже весьма далеко завел свою страну венгерский премьер Виктор Орбан.

Радио Свобода