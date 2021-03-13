Фавориты на предстоящих выборах главы СДПЛ – Олекас и Блинкявичюте

На выборах председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) в отделениях видят двух фаворитов – депутатов Европарламента Юозаса Олекаса и Вилию Блинкявичюте. Как заявил агентству ELTA ответственный секретарь СДПЛ Юстас Панкаускас, имена этих политиков чаще всего фигурируют среди кандидатов, предлагаемых отделениями.

«По крайней мере, на мой взгляд, у нас есть два сильнейших кандидата», - сказал Ю. Панкаускас.

Ответственный секретарь СДПЛ надеется, что во время выборов социал-демократы «не будут похожи на консерваторов». Он имел в виду ситуацию в партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы, где все кандидаты, выдвинутые отделениями, отказались баллотироваться на пост председателя партии в пользу нынешнего председателя Габриэлюса Ландсбергиса.

«Конкуренция большая, мы покажем действительно демократические выборы, какими они должны быть в европейской политической партии», - сказал ответственный секретарь партии, характеризуя предвыборную ситуацию у социал-демократов.

По его словам, к настоящему времени кандидатов выдвинули 17 из 60 отделений партии.

Как сказал Ю. Панкаускас, в настоящее время в списке кандидатов фигурируют имена шести политиков. Среди кандидатов, выдвинутых отделениями, упоминается также бывший председатель партии Гинтаутас Палуцкас.

Gintautas Paluckas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс, который решением правления был временно назначен руководить партией, также входит в число кандидатов, выдвинутых отделениями, однако ранее он сам публично заявил, что не будет стремиться к посту постоянного председателя.

Mindaugas Sinkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Отделения СДПЛ могут выдвигать кандидатов на пост председателя партии до 28 марта.