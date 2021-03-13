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2021.03.13 13:05

Фавориты на предстоящих выборах главы СДПЛ – Олекас и Блинкявичюте

Леонардас Марцинкявичюс, ELTA2021.03.13 13:05
Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas
Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На выборах председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) в отделениях видят двух фаворитов – депутатов Европарламента Юозаса Олекаса и Вилию Блинкявичюте. Как заявил агентству ELTA ответственный секретарь СДПЛ Юстас Панкаускас, имена этих политиков чаще всего фигурируют среди кандидатов, предлагаемых отделениями.

«По крайней мере, на мой взгляд, у нас есть два сильнейших кандидата», - сказал Ю. Панкаускас.

Ответственный секретарь СДПЛ надеется, что во время выборов социал-демократы «не будут похожи на консерваторов». Он имел в виду ситуацию в партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы, где все кандидаты, выдвинутые отделениями, отказались баллотироваться на пост председателя партии в пользу нынешнего председателя Габриэлюса Ландсбергиса.

«Конкуренция большая, мы покажем действительно демократические выборы, какими они должны быть в европейской политической партии», - сказал ответственный секретарь партии, характеризуя предвыборную ситуацию у социал-демократов.

По его словам, к настоящему времени кандидатов выдвинули 17 из 60 отделений партии.

Как сказал Ю. Панкаускас, в настоящее время в списке кандидатов фигурируют имена шести политиков. Среди кандидатов, выдвинутых отделениями, упоминается также бывший председатель партии Гинтаутас Палуцкас.

Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс, который решением правления был временно назначен руководить партией, также входит в число кандидатов, выдвинутых отделениями, однако ранее он сам публично заявил, что не будет стремиться к посту постоянного председателя.

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Отделения СДПЛ могут выдвигать кандидатов на пост председателя партии до 28 марта.

Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas
Gintautas Paluckas
Mindaugas Sinkevičius
Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas
Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius
3 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas
Gintautas Paluckas
Mindaugas Sinkevičius
# Литва

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