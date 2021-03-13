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2021.03.13 10:31

Над Литвой пролетят американские «Черные ястребы» – их увидят жители Каунасского района

BNS2021.03.13 10:31
„Black Hawk“ sraigtasparniai
„Black Hawk“ sraigtasparniai / AP nuotr.

Во время передислокации американских военных вертолетов «Black Hawk» («Черные ястребы»), в эти выходные они пролетят над литовской территорией.

По сообщению вооруженных сил Литвы, вертолеты перебрасываются с базы ВВС в Румынии на базу в Латвии.

В связи с большой продолжительностью полета планируется заправка «Черных ястребов» в Кармелавском аэропорту.

Наблюдать за воздушными судами смогут жители Каунасского района, полеты запланированы на воскресенье.

Black Hawk helicopters
Black Hawk helicopters / Shutterstock

В соответствии со стандартными процедурами снижения шума, полеты будут выполняться в несколько этапов с 8:00 до 18:00 по литовскому времени.

По плану девятимесячной ротации «Черные ястребы» прибывают, чтобы поддержать американскую операцию «Атлантическая решимость», которая проводится в настоящее время в Европе.

„Black Hawk“ sraigtasparniai
Black Hawk helicopters
„Black Hawk“ sraigtasparniai
„Black Hawk“ sraigtasparniai
1 / 2AP nuotr.
Black Hawk helicopters
Black Hawk helicopters
2 / 2Shutterstock
„Black Hawk“ sraigtasparniai
Black Hawk helicopters
# Литва# США# военно-воздушные силы

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