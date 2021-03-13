Над Литвой пролетят американские «Черные ястребы» – их увидят жители Каунасского района

Во время передислокации американских военных вертолетов «Black Hawk» («Черные ястребы»), в эти выходные они пролетят над литовской территорией.

По сообщению вооруженных сил Литвы, вертолеты перебрасываются с базы ВВС в Румынии на базу в Латвии.

В связи с большой продолжительностью полета планируется заправка «Черных ястребов» в Кармелавском аэропорту.

Наблюдать за воздушными судами смогут жители Каунасского района, полеты запланированы на воскресенье.

Black Hawk helicopters / Shutterstock

В соответствии со стандартными процедурами снижения шума, полеты будут выполняться в несколько этапов с 8:00 до 18:00 по литовскому времени.

По плану девятимесячной ротации «Черные ястребы» прибывают, чтобы поддержать американскую операцию «Атлантическая решимость», которая проводится в настоящее время в Европе.