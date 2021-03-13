В Литве выявлено 589 новых случаев коронавируса, скончалось 13 человек

В Литве за последние сутки выявлено 589 новых случаев коронавируса, первой дозой прививки вакцинировано 9 723 человека, второй – 6 324 человека.

По данным департамента статистики, показатель заболеваемости за последние 14 суток составляет 220,4 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 6,8 процента.

Эти два показателя важны для принятия решений о сценариях ослабления карантина в Литве.

Доля лиц, потенциально обладающих иммунитетом, составляет 10,7 процента.

Medikų darbas / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Случаи

Количество новых случаев за последние сутки – 589

Среднесуточное количество новых случаев в течение последних 7 дней – 445

Изменение за последние 7 дней по сравнению с предыдущими 7 днями – 2,3 проц.

Общее количество прошлых/настоящих случаев – 204 954 (из них лабораторно подтверждено – 198 602)

Статистическое количество больных в настоящее время – 6 418 (декларировано – 50 475)

Статистическая численность живых выздоровевших – 191 197 (декларировано – 147 140)

Общее число смертельных случаев по любой причине – 7 339

Medikų darbas / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Вакцинация

Первой дозой прививки в минувшие сутки вакцинировано 9723 человека.

Второй дозой прививки в минувшие сутки вакцинировано 6 324 человека.

Всего вакцинировано первой дозой 252 097 человек.

Всего вакцинировано двумя дозами вакцины 97 883 человек.