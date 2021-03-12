Bild: Как Путин использует "журналистов" в качестве шпионов в Германии

"Согласно расследованию Bild, в прошлом году режим Владимира Путина шпионил за врагом государства Алексеем Навальным и двумя его сотрудниками в Берлине. Для этого Россия использовала немецкоязычную редакцию телеканала RT, которая отправила на задание двух своих сотрудников", - сообщает немецкий таблоид.

"Репортер Даниэль Ланге признался в эксклюзивном разговоре с Bild в своем участии в сговоре. В дополнение к его высказываниям в распоряжении Bild имеются переписка в секретном чате руководства немецкоязычной редакции RT, а также слова еще одного сотрудника RT с указанием его имени, подтверждающие обвинения в шпионаже", - говорится в публикации.

"Сговор начался на следующий день после того, как Навального доставили в клинику Charité, 23 августа 2020 года, - повествует издание. - Руководство немецкоязычной редакции RT - а именно директор и главный редактор Динара Токтосунова, ее "правая рука" Екатерина Мавренкова и руководитель онлайн-редакции Иван Клепов - пригласило Ланге в группу в Telegram под названием N Berlin (которая позднее была переименована в Berlin Spezial).

"Я не должен был никому рассказывать о чате или своей деятельности, даже в редакции", - сказал Ланге в разговоре с Bild".

"Сначала репортер думал, что он и его коллега М. должны были снять фильм или написать статью о Навальном. Но он сильно ошибался. Трое россиян поручили Ланге и М. вести "расследование" о Навальном, объяснив, что речь идет о "консультации".

"Ланге поручили совместно с М. вести слежку у Charité и сообщать о своих наблюдениях в секретной группе в Telegram".

"Спустя пару дней Москва сообщила, что Навального, возможно, лечат в расположенном неподалеку госпитале бундесвера. Заместительница директора RT DE Екатерина Мавренкова поручила Ланге "осторожно сфотографировать присутствовавших там солдат". На замечание Ланге о том, что фотографировать там строго запрещено, она не отреагировала. "Мы хотим фотографию с большим количеством солдат", - дословное указание Мавренковой".

"(...) Вскоре россияне заявили, что информация из Москвы была ложной и основное внимание снова должно уделяться Charité. (...) Ланге и его коллега должны были нелегально проникнуть в больницу, где все еще проходил лечение Алексей Навальный. Мавренкова недвусмысленно написала: "Давайте попытаемся завтра проникнуть в Charité". Ее предложение: Ланге и М. могли бы попасть в больницу, которая на тот момент находилась под строгой охраной, под видом пациентов. Она советовала в секретном чате: "Возможно, нам нужно записаться на прием к врачу".

"По словам Ланге, они должны были проверить, как далеко можно пройти в здание Charité, сколько "контрольных пунктов" можно пересечь, будучи неузнанными, и как близко можно незаметно подобраться к критику Кремля в реанимации. М. шесть раз пытался пройти в здание через разные входы, но каждый раз его останавливали сотрудники службы безопасности и полицейские", - говорится в статье.

"Это была уже не журналистика, а шпионажный трюк", - сказал в разговоре с Bild Мануэль Мадер, коллега Ланге, которому он рассказал о возникших сомнениях.

Как пишет Bild, после того, как Ланге и М. привлекли к себе внимание сотрудников управления уголовной полиции, они больше не должны были вести слежку у клиники. Однако россияне не сдавались: теперь Ланге и М. должны были найти Марию Певчих, руководительницу отдела расследований ФБК*, и ближайшего соратника Навального Леонида Волкова, которые на тот момент находились в Берлине.

"Даниэль Ланге уверен, что все, что он публиковал в чате, направлялось в Москву: "Динара Токтосунова очень близка к главе RT Маргарите Симоньян. То есть информация, которую я добывал, никуда не исчезала. То, что я сообщал, определенно, отправлялось наверх". В конечном итоге, пишет Bild, Ланге и М. не удалось найти ни Волкова, ни Певчих, и они прекратили поиски.

"Мне казалось, будто я шпионю за кем-то и меня кто-то использует в качестве агента", - рассказал Ланге.

"Леонид Волков сказал в разговоре с Bild, что его раздражает "тот факт, что RT пыталось шпионить за мной и моими коллегами в Берлине и при этом однозначно работало на российские спецслужбы". Волков уверен: если бы немецкий государственный телеканал попытался осуществить подобное в России, ответственных лиц ждали бы "как минимум 15 лет лишения свободы".

"Bild представил кремлевскому телеканалу результаты своего расследования. Его ответ: "Немецкая редакция RT не следила за господином Навальным", - передает издание.

InoPressa